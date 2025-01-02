https://ria.ru/20250102/krokus-1992311508.html

Появились новые подробности об исполнителях теракта в "Крокусе"

Появились новые подробности об исполнителях теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 02.01.2025

Появились новые подробности об исполнителях теракта в "Крокусе"

Генпрокуратура Стамбула требует для пяти иностранцев, обвиняемых в контактах с исполнителями теракта в "Крокус Сити Холле", от семи с половиной до 15 лет... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T13:11:00+03:00

2025-01-02T13:11:00+03:00

2025-01-02T16:51:00+03:00

теракт в "крокус сити холле"

крокус сити холл

турция

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красногорск

россия

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СТАМБУЛ, 2 янв — РИА Новости. Генпрокуратура Стамбула требует для пяти иностранцев, обвиняемых в контактах с исполнителями теракта в "Крокус Сити Холле", от семи с половиной до 15 лет тюремного заключения, передает государственное агентство Anadolu.Речь идет о Хофизджоне Усмонове, Мутеулло Асоеве, Рахматулло Саликове, Мухаммадрахиме Файзове и Хамзе Мухаммеде, которых подозревают в членстве в террористической группировке "Исламское государство"*."Обвиняемые поддерживали контакт с исполнителями теракта в "Крокусе" Шамсидином Фаридуни и Сайдакрамом Раджабализодой", — уточняет агентство.Согласно обвинительному заключению, Усмонов проживал с Фаридуни в квартире в стамбульском районе Авджылар, которая считалась "безопасным жильем ИГ*". Кроме того, обвиняемые укрывались в квартире в районе Эсенъюрт.Усмонова, Саликова и Асоева задержали 24 марта при попытке уехать в Иран на автобусе, Файзова с семьей — четыре дня спустя, когда он уже успел сесть в автобус до границы с Ираном. Файзов, отмечает агентство, въехал в Турцию 5 января 2024 года вместе с Раджабализодой.Anadolu приводит переписку Асоева с одним из исполнителей теракта. В частности, Асоев предлагает задание: заложить бомбу в ТЦ Vegas. Боевиков обещали обеспечить взрывным устройством и заплатить за теракт 800 тысяч рублей — 100 тысяч авансом и 700 тысяч после выполнения задачи.При этом предполагаемый исполнитель теракта в переписке высказывает опасения, что его "поймают и убьют"."Вовсе нет. После того как вы установите бомбу, вас заберет наш человек и отвезет до границы с Белоруссией. Там вам выдадут новые паспорта и обеспечат квартирой", — цитирует агентство переписку.Один из задержанных по подозрению в теракте в "Крокусе" признался, что прилетел из Турции 4 марта. Он рассказал, что ему предлагали полмиллиона рублей за убийство людей. Другой обвиняемый, Фаридун Шамсиддин, в феврале публиковал в Instagram** фотографии из Стамбула, выяснило РИА Новости. Так, он сделал восемь публикаций в один день, 23 февраля, почти на всех снимках указана геолокация: "Аксарай, Стамбул". Есть среди них фото самого Шамсиддина, а также фотографии, сделанные, предположительно, в мечети Фатих.Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

https://ria.ru/20240329/kazn-1936492913.html

https://ria.ru/20241018/bastrykin-1978642952.html

https://ria.ru/20241004/krokus-1976309065.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

крокус сити холл, турция, в мире, красногорск, россия