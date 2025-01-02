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Появились новые подробности об исполнителях теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 02.01.2025
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Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
13:11 02.01.2025 (обновлено: 16:51 02.01.2025)
https://ria.ru/20250102/krokus-1992311508.html
Появились новые подробности об исполнителях теракта в "Крокусе"
Появились новые подробности об исполнителях теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 02.01.2025
Появились новые подробности об исполнителях теракта в "Крокусе"
Генпрокуратура Стамбула требует для пяти иностранцев, обвиняемых в контактах с исполнителями теракта в "Крокус Сити Холле", от семи с половиной до 15 лет... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T13:11:00+03:00
2025-01-02T16:51:00+03:00
теракт в "крокус сити холле"
крокус сити холл
турция
в мире
красногорск
россия
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СТАМБУЛ, 2 янв — РИА Новости. Генпрокуратура Стамбула требует для пяти иностранцев, обвиняемых в контактах с исполнителями теракта в "Крокус Сити Холле", от семи с половиной до 15 лет тюремного заключения, передает государственное агентство Anadolu.Речь идет о Хофизджоне Усмонове, Мутеулло Асоеве, Рахматулло Саликове, Мухаммадрахиме Файзове и Хамзе Мухаммеде, которых подозревают в членстве в террористической группировке "Исламское государство"*."Обвиняемые поддерживали контакт с исполнителями теракта в "Крокусе" Шамсидином Фаридуни и Сайдакрамом Раджабализодой", — уточняет агентство.Согласно обвинительному заключению, Усмонов проживал с Фаридуни в квартире в стамбульском районе Авджылар, которая считалась "безопасным жильем ИГ*". Кроме того, обвиняемые укрывались в квартире в районе Эсенъюрт.Усмонова, Саликова и Асоева задержали 24 марта при попытке уехать в Иран на автобусе, Файзова с семьей — четыре дня спустя, когда он уже успел сесть в автобус до границы с Ираном. Файзов, отмечает агентство, въехал в Турцию 5 января 2024 года вместе с Раджабализодой.Anadolu приводит переписку Асоева с одним из исполнителей теракта. В частности, Асоев предлагает задание: заложить бомбу в ТЦ Vegas. Боевиков обещали обеспечить взрывным устройством и заплатить за теракт 800 тысяч рублей — 100 тысяч авансом и 700 тысяч после выполнения задачи.При этом предполагаемый исполнитель теракта в переписке высказывает опасения, что его "поймают и убьют"."Вовсе нет. После того как вы установите бомбу, вас заберет наш человек и отвезет до границы с Белоруссией. Там вам выдадут новые паспорта и обеспечат квартирой", — цитирует агентство переписку.Один из задержанных по подозрению в теракте в "Крокусе" признался, что прилетел из Турции 4 марта. Он рассказал, что ему предлагали полмиллиона рублей за убийство людей. Другой обвиняемый, Фаридун Шамсиддин, в феврале публиковал в Instagram** фотографии из Стамбула, выяснило РИА Новости. Так, он сделал восемь публикаций в один день, 23 февраля, почти на всех снимках указана геолокация: "Аксарай, Стамбул". Есть среди них фото самого Шамсиддина, а также фотографии, сделанные, предположительно, в мечети Фатих.Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html
https://ria.ru/20240329/kazn-1936492913.html
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крокус сити холл, турция, в мире, красногорск, россия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус Сити Холл, Турция, В мире, Красногорск, Россия
Появились новые подробности об исполнителях теракта в "Крокусе"

Anadolu: подельникам террористов из "Крокуса" грозит до 15 лет тюрьмы в Турции

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗдание делового центра "Крокус Сити Холл" после теракта
Здание делового центра Крокус Сити Холл после теракта - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Здание делового центра "Крокус Сити Холл" после теракта. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 2 янв — РИА Новости. Генпрокуратура Стамбула требует для пяти иностранцев, обвиняемых в контактах с исполнителями теракта в "Крокус Сити Холле", от семи с половиной до 15 лет тюремного заключения, передает государственное агентство Anadolu.
Речь идет о Хофизджоне Усмонове, Мутеулло Асоеве, Рахматулло Саликове, Мухаммадрахиме Файзове и Хамзе Мухаммеде, которых подозревают в членстве в террористической группировке "Исламское государство"*.
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"Обвиняемые поддерживали контакт с исполнителями теракта в "Крокусе" Шамсидином Фаридуни и Сайдакрамом Раджабализодой", — уточняет агентство.
Согласно обвинительному заключению, Усмонов проживал с Фаридуни в квартире в стамбульском районе Авджылар, которая считалась "безопасным жильем ИГ*". Кроме того, обвиняемые укрывались в квартире в районе Эсенъюрт.
Усмонова, Саликова и Асоева задержали 24 марта при попытке уехать в Иран на автобусе, Файзова с семьей — четыре дня спустя, когда он уже успел сесть в автобус до границы с Ираном. Файзов, отмечает агентство, въехал в Турцию 5 января 2024 года вместе с Раджабализодой.
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Anadolu приводит переписку Асоева с одним из исполнителей теракта. В частности, Асоев предлагает задание: заложить бомбу в ТЦ Vegas. Боевиков обещали обеспечить взрывным устройством и заплатить за теракт 800 тысяч рублей — 100 тысяч авансом и 700 тысяч после выполнения задачи.
При этом предполагаемый исполнитель теракта в переписке высказывает опасения, что его "поймают и убьют".
"Вовсе нет. После того как вы установите бомбу, вас заберет наш человек и отвезет до границы с Белоруссией. Там вам выдадут новые паспорта и обеспечат квартирой", — цитирует агентство переписку.
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Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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