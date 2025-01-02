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У здания конгресса США задержали подозрительного мужчину - РИА Новости, 02.01.2025
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19:41 02.01.2025 (обновлено: 20:09 02.01.2025)
https://ria.ru/20250102/kongress-1992343016.html
У здания конгресса США задержали подозрительного мужчину
У здания конгресса США задержали подозрительного мужчину - РИА Новости, 02.01.2025
У здания конгресса США задержали подозрительного мужчину
Полиция Капитолия в США сообщила о подозрительном автомобиле недалеко от здания конгресса страны. РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T19:41:00+03:00
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Полиция Капитолия в США сообщила о подозрительном автомобиле недалеко от здания конгресса страны. "Мы расследуем подозрительный автомобиль около Конститьюшн-авеню и 3-й Стрит", - написала полиция в своём аккаунте в социальной сети Х. Ведомство уточняет, что автомобиль ехал по пешеходной дорожке, а далее заехал на газон. Полиция сообщила о задержании мужчины. Правоохранители призвали избегать посещения этого района. Кроме того, власти временно перекрыли ряд улиц.Позднее в полиции сообщили, что команда сапёров проверила автомобиль и заявила о его безопасности. Также отмечается, что перекрытые ранее улицы в скором времени вновь откроют для движения. По данным властей, водитель авто был задержан за неосторожное вождение.
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сша, конгресс сша, в мире, происшествия
США, Конгресс США, В мире, Происшествия
У здания конгресса США задержали подозрительного мужчину

Полиция Капитолия заявила о подозрительном автомобиле у здания конгресса США

© AP Photo / Patrick SemanskyОфицер полиции в районе зданий Капитолия США и библиотеки конгресса в Вашингтоне
Офицер полиции в районе зданий Капитолия США и библиотеки конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© AP Photo / Patrick Semansky
Офицер полиции в районе зданий Капитолия США и библиотеки конгресса в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Полиция Капитолия в США сообщила о подозрительном автомобиле недалеко от здания конгресса страны.
"Мы расследуем подозрительный автомобиль около Конститьюшн-авеню и 3-й Стрит", - написала полиция в своём аккаунте в социальной сети Х.
Ведомство уточняет, что автомобиль ехал по пешеходной дорожке, а далее заехал на газон. Полиция сообщила о задержании мужчины.
Правоохранители призвали избегать посещения этого района. Кроме того, власти временно перекрыли ряд улиц.
Позднее в полиции сообщили, что команда сапёров проверила автомобиль и заявила о его безопасности. Также отмечается, что перекрытые ранее улицы в скором времени вновь откроют для движения. По данным властей, водитель авто был задержан за неосторожное вождение.
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