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Украинский дипломат раскрыл дату поражения Киева в конфликте

Украинский дипломат раскрыл дату поражения Киева в конфликте - РИА Новости, 02.01.2025

Украинский дипломат раскрыл дату поражения Киева в конфликте

Украина проиграла еще в 2014 году, передав свой суверенитет Западу, заявил бывший сотрудник посольства в США Андрей Телиженко в интервью журналисту Александру... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T15:39:00+03:00

2025-01-02T15:39:00+03:00

2025-01-02T16:29:00+03:00

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Украина проиграла еще в 2014 году, передав свой суверенитет Западу, заявил бывший сотрудник посольства в США Андрей Телиженко в интервью журналисту Александру Шелесту*."Украина проиграла в этой войне, как только она в это ввязалась, с 14-го года и продолжение сегодня. Вот когда Украина проиграла — когда полностью отдалась под Запад", — считает он.По словам Телиженко, победить можно было бы только в том случае, если бы Киев не втянулся в военные действия, а выторговал себе приемлемые преференции как со стороны США и ЕС, так и со стороны России.Теперь же, уверен он, несмотря на "промывку мозгов", украинцы понимают, что все потеряно."Большинство украинцев понимает, что эту войну надо заканчивать. Проиграла Украина, все. Надо останавливать", — заключил он.Москва неоднократно заявляла, что готова к диалогу по ситуации на Украине. Так, в июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Помимо этого, Путин указал на необходимость отмены санкций против Москвы.В октябре Путин заявил, что украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, при этом вообще не считает возможным вести переговоры. Он напомнил, что Киев законодательно запретил самому себе вести их.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20250102/zaluzhnyy-1992293797.html

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