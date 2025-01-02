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Украинский дипломат раскрыл дату поражения Киева в конфликте - РИА Новости, 02.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:39 02.01.2025 (обновлено: 16:29 02.01.2025)
https://ria.ru/20250102/kiev-1992323028.html
Украинский дипломат раскрыл дату поражения Киева в конфликте
Украинский дипломат раскрыл дату поражения Киева в конфликте - РИА Новости, 02.01.2025
Украинский дипломат раскрыл дату поражения Киева в конфликте
Украина проиграла еще в 2014 году, передав свой суверенитет Западу, заявил бывший сотрудник посольства в США Андрей Телиженко в интервью журналисту Александру... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T15:39:00+03:00
2025-01-02T16:29:00+03:00
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Украина проиграла еще в 2014 году, передав свой суверенитет Западу, заявил бывший сотрудник посольства в США Андрей Телиженко в интервью журналисту Александру Шелесту*."Украина проиграла в этой войне, как только она в это ввязалась, с 14-го года и продолжение сегодня. Вот когда Украина проиграла — когда полностью отдалась под Запад", — считает он.По словам Телиженко, победить можно было бы только в том случае, если бы Киев не втянулся в военные действия, а выторговал себе приемлемые преференции как со стороны США и ЕС, так и со стороны России.Теперь же, уверен он, несмотря на "промывку мозгов", украинцы понимают, что все потеряно.&quot;Большинство украинцев понимает, что эту войну надо заканчивать. Проиграла Украина, все. Надо останавливать&quot;, — заключил он.Москва неоднократно заявляла, что готова к диалогу по ситуации на Украине. Так, в июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Помимо этого, Путин указал на необходимость отмены санкций против Москвы.В октябре Путин заявил, что украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, при этом вообще не считает возможным вести переговоры. Он напомнил, что Киев законодательно запретил самому себе вести их.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20250102/zaluzhnyy-1992293797.html
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в мире, киев, украина, москва, владимир путин, евросоюз, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Москва, Владимир Путин, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, НАТО
Украинский дипломат раскрыл дату поражения Киева в конфликте

Украинский дипломат Телиженко: Киев проиграл в 2014 году, потеряв суверенитет

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкСтолкновения митингующих и сотрудников милиции на площади Независимости в Киеве в 2014 году
Столкновения митингующих и сотрудников милиции на площади Независимости в Киеве в 2014 году - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Столкновения митингующих и сотрудников милиции на площади Независимости в Киеве в 2014 году. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Украина проиграла еще в 2014 году, передав свой суверенитет Западу, заявил бывший сотрудник посольства в США Андрей Телиженко в интервью журналисту Александру Шелесту*.
"Украина проиграла в этой войне, как только она в это ввязалась, с 14-го года и продолжение сегодня. Вот когда Украина проиграла — когда полностью отдалась под Запад", — считает он.
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По словам Телиженко, победить можно было бы только в том случае, если бы Киев не втянулся в военные действия, а выторговал себе приемлемые преференции как со стороны США и ЕС, так и со стороны России.
Теперь же, уверен он, несмотря на "промывку мозгов", украинцы понимают, что все потеряно.
«

"Большинство украинцев понимает, что эту войну надо заканчивать. Проиграла Украина, все. Надо останавливать", — заключил он.

Москва неоднократно заявляла, что готова к диалогу по ситуации на Украине. Так, в июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Помимо этого, Путин указал на необходимость отмены санкций против Москвы.
В октябре Путин заявил, что украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, при этом вообще не считает возможным вести переговоры. Он напомнил, что Киев законодательно запретил самому себе вести их.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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