https://ria.ru/20250102/kherson-1992321713.html
В Херсоне прогремели новые взрывы
В Херсоне прогремели новые взрывы - РИА Новости, 02.01.2025
В Херсоне прогремели новые взрывы
Очередные взрывы раздались в четверг в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинское издание "Общественное Херсон". РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T15:21:00+03:00
2025-01-02T15:21:00+03:00
2025-01-02T15:22:00+03:00
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Очередные взрывы раздались в четверг в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинское издание "Общественное Херсон". Ранее в четверг украинское издание "Зеркало недели" уже сообщало о взрывах в городе. "В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в Telegram-канале издания. Официальной информации о взрывах не поступало. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250102/ukraina-1992255423.html
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херсон, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область
В Херсоне прогремели новые взрывы
В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели новые взрывы