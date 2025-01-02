https://ria.ru/20250102/kherson-1992321713.html

В Херсоне прогремели новые взрывы

В Херсоне прогремели новые взрывы - РИА Новости, 02.01.2025

В Херсоне прогремели новые взрывы

Очередные взрывы раздались в четверг в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинское издание "Общественное Херсон". РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T15:21:00+03:00

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2025-01-02T15:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсон

херсонская область

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Очередные взрывы раздались в четверг в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинское издание "Общественное Херсон". Ранее в четверг украинское издание "Зеркало недели" уже сообщало о взрывах в городе. "В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в Telegram-канале издания. Официальной информации о взрывах не поступало. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250102/ukraina-1992255423.html

херсон

херсонская область

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херсон, херсонская область