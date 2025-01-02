Рейтинг@Mail.ru
В Херсоне прогремели новые взрывы - РИА Новости, 02.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:21 02.01.2025 (обновлено: 15:22 02.01.2025)
https://ria.ru/20250102/kherson-1992321713.html
В Херсоне прогремели новые взрывы
В Херсоне прогремели новые взрывы - РИА Новости, 02.01.2025
В Херсоне прогремели новые взрывы
Очередные взрывы раздались в четверг в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинское издание "Общественное Херсон". РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T15:21:00+03:00
2025-01-02T15:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823483349_398:544:3072:2048_1920x0_80_0_0_27e8e78e6713b9cc3145be29264dd6f2.jpg
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Очередные взрывы раздались в четверг в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинское издание "Общественное Херсон". Ранее в четверг украинское издание "Зеркало недели" уже сообщало о взрывах в городе. "В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в Telegram-канале издания. Официальной информации о взрывах не поступало. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250102/ukraina-1992255423.html
херсон
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823483349_845:391:3055:2048_1920x0_80_0_0_0ee1e094323942578bb6b4b98d65c5cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсон, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область
В Херсоне прогремели новые взрывы

В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели новые взрывы

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Очередные взрывы раздались в четверг в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинское издание "Общественное Херсон".
Ранее в четверг украинское издание "Зеркало недели" уже сообщало о взрывах в городе.
Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в Telegram-канале издания.
Официальной информации о взрывах не поступало.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
Последний удар ВСУ: не если, а где, когда и почему
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонХерсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала