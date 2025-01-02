https://ria.ru/20250102/kherson-1992305263.html

Сальдо обвинил Киев в депортации жителей Херсона

Сальдо обвинил Киев в депортации жителей Херсона - РИА Новости, 02.01.2025

Сальдо обвинил Киев в депортации жителей Херсона

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что киевский режим проводит депортацию населения из оккупированной правобережной части региона, в том... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T12:00:00+03:00

2025-01-02T12:00:00+03:00

2025-01-02T12:00:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что киевский режим проводит депортацию населения из оккупированной правобережной части региона, в том числе из города Херсона. "Киевский режим демонстрирует псевдозаботу о гражданах, которых попросту депортируют из Херсона и правобережья", - сказал Сальдо РИА Новости. По его словам, население отправляют в регионы, подконтрольные режиму Владимира Зеленского, где оставляют без помощи и поддержки, а оставшимся в Херсоне людям прекратили выдачу гуманитарной помощи. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть правобережья Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, херсон, херсонская область , владимир сальдо, владимир зеленский