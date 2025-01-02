Рейтинг@Mail.ru
Сальдо обвинил Киев в депортации жителей Херсона - РИА Новости, 02.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:00 02.01.2025
https://ria.ru/20250102/kherson-1992305263.html
Сальдо обвинил Киев в депортации жителей Херсона
Сальдо обвинил Киев в депортации жителей Херсона - РИА Новости, 02.01.2025
Сальдо обвинил Киев в депортации жителей Херсона
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что киевский режим проводит депортацию населения из оккупированной правобережной части региона, в том... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T12:00:00+03:00
2025-01-02T12:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
херсон
херсонская область
владимир сальдо
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975054346_61:0:3025:1667_1920x0_80_0_0_4e3cae796cc931704607dee2c5e2eac8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что киевский режим проводит депортацию населения из оккупированной правобережной части региона, в том числе из города Херсона. "Киевский режим демонстрирует псевдозаботу о гражданах, которых попросту депортируют из Херсона и правобережья", - сказал Сальдо РИА Новости. По его словам, население отправляют в регионы, подконтрольные режиму Владимира Зеленского, где оставляют без помощи и поддержки, а оставшимся в Херсоне людям прекратили выдачу гуманитарной помощи. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть правобережья Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20241210/kherson-1988339163.html
россия
херсон
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975054346_209:0:2938:2047_1920x0_80_0_0_ea8b9421fa211afd23e5552d609c7e74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, херсон, херсонская область , владимир сальдо, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсон, Херсонская область , Владимир Сальдо, Владимир Зеленский
Сальдо обвинил Киев в депортации жителей Херсона

Сальдо: Киев проводит депортацию жителей Херсона и оккупированного правобережья

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что киевский режим проводит депортацию населения из оккупированной правобережной части региона, в том числе из города Херсона.
"Киевский режим демонстрирует псевдозаботу о гражданах, которых попросту депортируют из Херсона и правобережья", - сказал Сальдо РИА Новости.
По его словам, население отправляют в регионы, подконтрольные режиму Владимира Зеленского, где оставляют без помощи и поддержки, а оставшимся в Херсоне людям прекратили выдачу гуманитарной помощи.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть правобережья Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо во время интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Сальдо рассказал, в каких условиях живут жители оккупированного ВСУ Херсона
10 декабря 2024, 10:58
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХерсонХерсонская областьВладимир СальдоВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала