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В Кении рассчитывают на запуск прямых рейсов в Россию, заявил посол - РИА Новости, 02.01.2025
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Туризм
 
07:44 02.01.2025 (обновлено: 07:47 02.01.2025)
https://ria.ru/20250102/keniya-1992288097.html
В Кении рассчитывают на запуск прямых рейсов в Россию, заявил посол
В Кении рассчитывают на запуск прямых рейсов в Россию, заявил посол - РИА Новости, 02.01.2025
В Кении рассчитывают на запуск прямых рейсов в Россию, заявил посол
Найроби рассчитывает на запуск прямых рейсов с Россией, это позволит увеличить поток туристов в Кению, заявил РИА Новости посол страны в Москве Питер Мутуку... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T07:44:00+03:00
2025-01-02T07:47:00+03:00
туризм
кения
россия
найроби (город)
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Найроби рассчитывает на запуск прямых рейсов с Россией, это позволит увеличить поток туристов в Кению, заявил РИА Новости посол страны в Москве Питер Мутуку Матуки. "Что касается прямых рейсов, то мы очень рассчитываем на их запуск, но это требует переговоров двух стран, чтобы посмотреть, какие есть международные требования для реализации этой идеи. Но это в наших интересах, чтобы сделать туризм в Кении более привлекательным", - сказал он в беседе с агентством. По словам дипломата, запуск прямых рейсов - это один из способов увеличить турпоток в Кению. "Туризм – одна из основ нашей политики и важный сектор экономики. Кения становится все более популярна у туристов благодаря широкому спектру услуг и продуктов... Мы приглашаем российских туристов поехать в Кению. В 2022-2023 годах у нас было достаточно много туристов из России – более 6500, а в 2024 году – более 7 тысяч туристов", - подчеркнул посол.
https://ria.ru/20250102/keniya-1992284931.html
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кения, россия, найроби (город)
Туризм, Кения, Россия, Найроби (город)
В Кении рассчитывают на запуск прямых рейсов в Россию, заявил посол

Посол Кении в Москве: Найроби рассчитывает на запуск прямых рейсов в Россию

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет Airbus А320 авиакомпании Ural Airlines в международном аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова
Самолет Airbus А320 авиакомпании Ural Airlines в международном аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет Airbus А320 авиакомпании Ural Airlines в международном аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Найроби рассчитывает на запуск прямых рейсов с Россией, это позволит увеличить поток туристов в Кению, заявил РИА Новости посол страны в Москве Питер Мутуку Матуки.
"Что касается прямых рейсов, то мы очень рассчитываем на их запуск, но это требует переговоров двух стран, чтобы посмотреть, какие есть международные требования для реализации этой идеи. Но это в наших интересах, чтобы сделать туризм в Кении более привлекательным", - сказал он в беседе с агентством.
По словам дипломата, запуск прямых рейсов - это один из способов увеличить турпоток в Кению.
"Туризм – одна из основ нашей политики и важный сектор экономики. Кения становится все более популярна у туристов благодаря широкому спектру услуг и продуктов... Мы приглашаем российских туристов поехать в Кению. В 2022-2023 годах у нас было достаточно много туристов из России – более 6500, а в 2024 году – более 7 тысяч туристов", - подчеркнул посол.
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ТуризмКенияРоссияНайроби (город)
 
 
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