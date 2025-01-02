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Кения изучает возможность увеличения экспорта чая и кофе в Россию - РИА Новости, 02.01.2025
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05:59 02.01.2025
https://ria.ru/20250102/keniya-1992284931.html
Кения изучает возможность увеличения экспорта чая и кофе в Россию
Кения изучает возможность увеличения экспорта чая и кофе в Россию - РИА Новости, 02.01.2025
Кения изучает возможность увеличения экспорта чая и кофе в Россию
Кения изучает возможность увеличения объёмов экспорта чая и кофе в РФ в три раза, заявил РИА Новости посол страны в Москве Питер Мутуку Матуки. РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T05:59:00+03:00
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Кения изучает возможность увеличения объёмов экспорта чая и кофе в РФ в три раза, заявил РИА Новости посол страны в Москве Питер Мутуку Матуки. "Мы хотели бы увеличить объемы нашего экспорта чая и кофе на рынок. В России очень хороший спрос на эти продукты. Мы надеемся, что цифры импорта будут увеличены... Сейчас мы изучаем, может ли текущий объем экспорта быть увеличен в три раза", - сказал он в интервью агентству. Также, отметил посол, в Найроби хотели бы диверсифицировать экспорт на российский рынок – страна может начать поставки овощей, цветов и других продуктов. Комментируя возможность повышения цены на кенийский кофе на российском рынке, дипломат отметил, что стоимость будет определяться в первую очередь экспортерами. "Я бы сформулировал так: мы не стремимся повысить цены, нам надо понять, как мы могли бы производить больше и поставлять больше на рынки", - пояснил он.
https://ria.ru/20241204/kofe-1987224897.html
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экономика, россия, кения, москва
Экономика, Россия, Кения, Москва
Кения изучает возможность увеличения экспорта чая и кофе в Россию

Посол Матуки: Кения изучает возможность увеличения экспорта чая и кофе в Россию

© iStock.com / SBКофе и зерна
Кофе и зерна - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© iStock.com / SB
Кофе и зерна. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Кения изучает возможность увеличения объёмов экспорта чая и кофе в РФ в три раза, заявил РИА Новости посол страны в Москве Питер Мутуку Матуки.
"Мы хотели бы увеличить объемы нашего экспорта чая и кофе на рынок. В России очень хороший спрос на эти продукты. Мы надеемся, что цифры импорта будут увеличены... Сейчас мы изучаем, может ли текущий объем экспорта быть увеличен в три раза", - сказал он в интервью агентству.
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Также, отметил посол, в Найроби хотели бы диверсифицировать экспорт на российский рынок – страна может начать поставки овощей, цветов и других продуктов.
Комментируя возможность повышения цены на кенийский кофе на российском рынке, дипломат отметил, что стоимость будет определяться в первую очередь экспортерами.
"Я бы сформулировал так: мы не стремимся повысить цены, нам надо понять, как мы могли бы производить больше и поставлять больше на рынки", - пояснил он.
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