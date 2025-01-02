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Экс-гендиректор "Петергофа" Кальницкая умерла после продолжительной болезни - РИА Новости, 02.01.2025
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18:43 02.01.2025 (обновлено: 19:17 02.01.2025)
https://ria.ru/20250102/kalnitskaya-1992340000.html
Экс-гендиректор "Петергофа" Кальницкая умерла после продолжительной болезни
Экс-гендиректор "Петергофа" Кальницкая умерла после продолжительной болезни - РИА Новости, 02.01.2025
Экс-гендиректор "Петергофа" Кальницкая умерла после продолжительной болезни
Бывший генеральный директор Государственного музея-заповедника "Петергоф" Елена Кальницкая скончалась на 73-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T18:43:00+03:00
2025-01-02T19:17:00+03:00
городское хозяйство москвы
петергоф
елена кальницкая
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культура
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 янв - РИА Новости. Бывший генеральный директор Государственного музея-заповедника "Петергоф" Елена Кальницкая скончалась на 73-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает учреждение. "С глубоким прискорбием сообщаем: сегодня, 2 января, на 73-м году жизни после продолжительной болезни скончалась Елена Яковлевна Кальницкая", - говорится в сообщении. О месте и времени прощания с Кальницкой будет сообщено позже. "За 13 лет в статусе генерального директора музея-заповедника "Петергоф" Елена Яковлевна многое сделала для его развития, сохранения и популяризации. Под ее руководством были проведены колоссальные реставрационные работы парковых ансамблей и дворцов, созданы и обновлены многие музеи, проделана огромная исследовательская работа по изучению истории Петергофа", - добавили в учреждении. В состав музея-заповедника "Петергоф", кроме Большого Петергофского дворца, входят, в частности, музеи "Особая кладовая", "Банный корпус" и "Екатерининский корпус", построенный для императрицы Елизаветы Петровны в середине XVIII века. В настоящее время в государственном музее-заповеднике "Петергоф" 33 музея и более 400 гектаров садов и парков. Нижний парк украшают более 150 фонтанов и каскадов, в том числе любимые детьми фонтаны-шутихи, а также открытые после реставрации в 2021 году фонтаны "Солнце" в восточной части Нижнего парка и фонтан "Тритон" у Большой Оранжереи. Самым грандиозным сооружением фонтанного ансамбля в Петергофе является Большой каскад, который строился одновременно с Нагорным дворцом в 1715-1724 годах. На сегодняшний день декоративное убранство каскада включает 225 скульптур.
https://ria.ru/20241111/vov-1983196265.html
https://ria.ru/20240805/petergof-1955832283.html
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городское хозяйство москвы, петергоф, елена кальницкая, елизавета петровна (императрица), культура
Городское хозяйство Москвы, Петергоф, Елена Кальницкая, Елизавета Петровна (императрица), Культура
Экс-гендиректор "Петергофа" Кальницкая умерла после продолжительной болезни

Умерла бывший гендиректор музея-заповедника "Петергоф" Кальницкая

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЕлена Кальницкая
Елена Кальницкая - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Елена Кальницкая. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 янв - РИА Новости. Бывший генеральный директор Государственного музея-заповедника "Петергоф" Елена Кальницкая скончалась на 73-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает учреждение.
"С глубоким прискорбием сообщаем: сегодня, 2 января, на 73-м году жизни после продолжительной болезни скончалась Елена Яковлевна Кальницкая", - говорится в сообщении.
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О месте и времени прощания с Кальницкой будет сообщено позже.
"За 13 лет в статусе генерального директора музея-заповедника "Петергоф" Елена Яковлевна многое сделала для его развития, сохранения и популяризации. Под ее руководством были проведены колоссальные реставрационные работы парковых ансамблей и дворцов, созданы и обновлены многие музеи, проделана огромная исследовательская работа по изучению истории Петергофа", - добавили в учреждении.
В состав музея-заповедника "Петергоф", кроме Большого Петергофского дворца, входят, в частности, музеи "Особая кладовая", "Банный корпус" и "Екатерининский корпус", построенный для императрицы Елизаветы Петровны в середине XVIII века. В настоящее время в государственном музее-заповеднике "Петергоф" 33 музея и более 400 гектаров садов и парков. Нижний парк украшают более 150 фонтанов и каскадов, в том числе любимые детьми фонтаны-шутихи, а также открытые после реставрации в 2021 году фонтаны "Солнце" в восточной части Нижнего парка и фонтан "Тритон" у Большой Оранжереи. Самым грандиозным сооружением фонтанного ансамбля в Петергофе является Большой каскад, который строился одновременно с Нагорным дворцом в 1715-1724 годах. На сегодняшний день декоративное убранство каскада включает 225 скульптур.
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