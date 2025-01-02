https://ria.ru/20250102/kalnitskaya-1992340000.html

Экс-гендиректор "Петергофа" Кальницкая умерла после продолжительной болезни

Экс-гендиректор "Петергофа" Кальницкая умерла после продолжительной болезни - РИА Новости, 02.01.2025

Экс-гендиректор "Петергофа" Кальницкая умерла после продолжительной болезни

Бывший генеральный директор Государственного музея-заповедника "Петергоф" Елена Кальницкая скончалась на 73-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T18:43:00+03:00

2025-01-02T18:43:00+03:00

2025-01-02T19:17:00+03:00

городское хозяйство москвы

петергоф

елена кальницкая

елизавета петровна (императрица)

культура

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 янв - РИА Новости. Бывший генеральный директор Государственного музея-заповедника "Петергоф" Елена Кальницкая скончалась на 73-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает учреждение. "С глубоким прискорбием сообщаем: сегодня, 2 января, на 73-м году жизни после продолжительной болезни скончалась Елена Яковлевна Кальницкая", - говорится в сообщении. О месте и времени прощания с Кальницкой будет сообщено позже. "За 13 лет в статусе генерального директора музея-заповедника "Петергоф" Елена Яковлевна многое сделала для его развития, сохранения и популяризации. Под ее руководством были проведены колоссальные реставрационные работы парковых ансамблей и дворцов, созданы и обновлены многие музеи, проделана огромная исследовательская работа по изучению истории Петергофа", - добавили в учреждении. В состав музея-заповедника "Петергоф", кроме Большого Петергофского дворца, входят, в частности, музеи "Особая кладовая", "Банный корпус" и "Екатерининский корпус", построенный для императрицы Елизаветы Петровны в середине XVIII века. В настоящее время в государственном музее-заповеднике "Петергоф" 33 музея и более 400 гектаров садов и парков. Нижний парк украшают более 150 фонтанов и каскадов, в том числе любимые детьми фонтаны-шутихи, а также открытые после реставрации в 2021 году фонтаны "Солнце" в восточной части Нижнего парка и фонтан "Тритон" у Большой Оранжереи. Самым грандиозным сооружением фонтанного ансамбля в Петергофе является Большой каскад, который строился одновременно с Нагорным дворцом в 1715-1724 годах. На сегодняшний день декоративное убранство каскада включает 225 скульптур.

https://ria.ru/20241111/vov-1983196265.html

https://ria.ru/20240805/petergof-1955832283.html

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городское хозяйство москвы, петергоф, елена кальницкая, елизавета петровна (императрица), культура