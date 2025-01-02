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В Финском заливе начался ремонт кабеля связи Elisa, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.01.2025
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13:00 02.01.2025
https://ria.ru/20250102/kabel-1992310943.html
В Финском заливе начался ремонт кабеля связи Elisa, сообщили СМИ
В Финском заливе начался ремонт кабеля связи Elisa, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.01.2025
В Финском заливе начался ремонт кабеля связи Elisa, сообщили СМИ
Начался ремонт кабеля связи Elisa между Финляндией и Эстонией в Финском заливе, сообщает в четверг агентство STT со ссылкой на представителя компании-оператора. РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T13:00:00+03:00
2025-01-02T13:00:00+03:00
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Начался ремонт кабеля связи Elisa между Финляндией и Эстонией в Финском заливе, сообщает в четверг агентство STT со ссылкой на представителя компании-оператора. Три подводных телекоммуникационных кабеля между Эстонией и Финляндией вышли из строя 26 декабря. Два кабеля, принадлежащих телекоммуникационной компании Elisa, были разорваны, а один кабель компании Citic Telecom - поврежден. "Начались работы по ремонту телекоммуникационного кабеля Elisa, который был поврежден в Финском заливе на Рождество", - говорится в сообщении. Представитель компании Citic в свою очередь заявил агентству, что поврежденный кабель связи Citic Telecom будет отремонтирован после кабелей Elisa. Агентство также сообщило, что проясняется ситуация с ремонтом электрокабеля EstLink 2, однако подробностей пока нет. Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Полиция Финляндии подозревает, что судно Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредило кабель EstLink 2. Финская таможня бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. Правоохранители расследуют дело как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах. Руководством уголовного расследования занимается Центральная криминальная полиция Финляндии. Между Эстонией и Финляндией проложены два электрических соединения. Электрокабель EstLink 1 мощностью 350 МВт был запущен в 2006 году, а EstLink 2 мощностью 650 МВт - в 2014 году. Последний состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 145 километров проложены под водой.
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в мире, финляндия, эстония, финский залив, происшествия
В мире, Финляндия, Эстония, Финский залив, Происшествия
В Финском заливе начался ремонт кабеля связи Elisa, сообщили СМИ

STT: начался ремонт кабеля связи Elisa между Финляндией и Эстонией

© Фото : Военно-морские силы Финляндии/XВодолаз во время погружения к месту повреждения газопровода
Водолаз во время погружения к месту повреждения газопровода - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© Фото : Военно-морские силы Финляндии/X
Водолаз во время погружения к месту повреждения газопровода. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Начался ремонт кабеля связи Elisa между Финляндией и Эстонией в Финском заливе, сообщает в четверг агентство STT со ссылкой на представителя компании-оператора.
Три подводных телекоммуникационных кабеля между Эстонией и Финляндией вышли из строя 26 декабря. Два кабеля, принадлежащих телекоммуникационной компании Elisa, были разорваны, а один кабель компании Citic Telecom - поврежден.
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"Начались работы по ремонту телекоммуникационного кабеля Elisa, который был поврежден в Финском заливе на Рождество", - говорится в сообщении.
Представитель компании Citic в свою очередь заявил агентству, что поврежденный кабель связи Citic Telecom будет отремонтирован после кабелей Elisa.
Агентство также сообщило, что проясняется ситуация с ремонтом электрокабеля EstLink 2, однако подробностей пока нет.
Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Полиция Финляндии подозревает, что судно Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредило кабель EstLink 2. Финская таможня бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.
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Между Эстонией и Финляндией проложены два электрических соединения. Электрокабель EstLink 1 мощностью 350 МВт был запущен в 2006 году, а EstLink 2 мощностью 650 МВт - в 2014 году. Последний состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 145 километров проложены под водой.
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