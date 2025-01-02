https://ria.ru/20250102/izrail-1992353292.html

ЦАХАЛ заявила об ударах по ракетным установкам "Хезболлы"

ЦАХАЛ заявила об ударах по ракетным установкам "Хезболлы" - РИА Новости, 02.01.2025

ЦАХАЛ заявила об ударах по ракетным установкам "Хезболлы"

Армия обороны Израиля сообщила, что ВВС страны нанесли удары по ракетным установкам ливанского движения "Хезболлах". РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T23:16:00+03:00

2025-01-02T23:16:00+03:00

2025-01-02T23:16:00+03:00

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля сообщила, что ВВС страны нанесли удары по ракетным установкам ливанского движения "Хезболлах". "ВВС Израиля... нанесли удар по ракетным установкам средней дальности "Хезболлах", - говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Telegram-канале. Как отмечается, удар был нанесен также по ракетным установкам "Хезболлах", расположенным рядом с военным объектом в районе города Набатия на юге Ливана. В ночь на 27 ноября 2024 года между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Несмотря на достигнутые договоренности, израильская армия продолжает ежедневно нарушать условия соглашения, вторгаясь в воздушное пространство Ливана, нанося удары по отдельным целям на юге страны, проводя аэроразведку над крупными городами, включая Бейрут, и рейды в пограничных ливанских поселениях.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

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в мире, израиль, ливан, бейрут, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024