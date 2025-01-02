https://ria.ru/20250102/gosduma-1992281151.html

В Госдуме призвали СМИ не транслировать предсказания астрологов и гадалок

В Госдуме призвали СМИ не транслировать предсказания астрологов и гадалок - РИА Новости, 02.01.2025

В Госдуме призвали СМИ не транслировать предсказания астрологов и гадалок

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) призвал запретить средствам массовой информации транслировать предсказания астрологов и гадалок, заполнив СМИ... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T02:47:00+03:00

2025-01-02T02:47:00+03:00

2025-01-02T06:00:00+03:00

общество

борис чернышов (депутат)

госдума рф

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) призвал запретить средствам массовой информации транслировать предсказания астрологов и гадалок, заполнив СМИ образовательными проектами, историями успеха, а также рассказами о достижениях науки и культуры. "В Египте национальная организация телерадиовещания запретила гостелеканалам и радиостанциям приглашать астрологов, гадалок и других "экспертов" псевдонаучной сферы. Россия также может перенять этот подход. Мы живем в век технологий и научного прогресса. Вместо трансляции магии и суеверий наши СМИ должны быть заполнены образовательными проектами, историями успеха, рассказами о достижениях науки и культуры. Подобный контент не только принесет реальную пользу, но и повысит уровень доверия аудитории к СМИ", — сказал Чернышов РИА Новости. Он добавил, что направит соответствующее обращение в адрес руководства крупнейших изданий. По его словам, в новогодние каникулы эфиры и печатные СМИ традиционно наполняются выступлениями магов, астрологов, гадалок, шаманов и других "предсказателей". "Такие материалы зачастую преподносятся как развлекательный или нейтральный контент, но, по сути, они эксплуатируют невежество отдельных граждан и формируют толерантность к мошенничеству, способствуют распространению лженауки", — отметил вице-спикер Госдумы. Парламентарий призвал бороться с подобными вредными социальными явлениями. "Маги и экстрасенсы — это, без преувеличения, шарлатаны. Они не могут предсказать будущее, изменить судьбу или повлиять на жизненные обстоятельства людей. Все их действия сводятся к манипуляциям, направленным на извлечение финансовой выгоды за счет доверчивости граждан. Более того, деятельность таких "специалистов" зачастую граничит с мошенничеством и подлежит правовой оценке", — считает Чернышов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, борис чернышов (депутат), госдума рф