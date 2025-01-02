https://ria.ru/20250102/gorlovka-1992330731.html
Украинские войска трижды обстреляли Горловку
Украинские войска трижды обстреляли Горловку - РИА Новости, 02.01.2025
Украинские войска трижды обстреляли Горловку
Украинские войска в четверг выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T16:39:00+03:00
2025-01-02T16:39:00+03:00
2025-01-02T16:39:00+03:00
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ДОНЕЦК, 2 янв – РИА Новости. Украинские войска в четверг выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.50 - населённый пункт Заря - населённый пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров... 14.00 - населённый пункт Дылеевка - населённый пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, по данным представительства, в 16.05 четверга украинские войска выпустили ещё три "натовских" снаряда по Горловке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20250102/ukraina-1992255423.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские войска трижды обстреляли Горловку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили восемь натовских снарядов по Горловке