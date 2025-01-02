https://ria.ru/20250102/gorlovka-1992330731.html

Украинские войска трижды обстреляли Горловку

Украинские войска трижды обстреляли Горловку - РИА Новости, 02.01.2025

Украинские войска трижды обстреляли Горловку

Украинские войска в четверг выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T16:39:00+03:00

2025-01-02T16:39:00+03:00

2025-01-02T16:39:00+03:00

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ДОНЕЦК, 2 янв – РИА Новости. Украинские войска в четверг выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.50 - населённый пункт Заря - населённый пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров... 14.00 - населённый пункт Дылеевка - населённый пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, по данным представительства, в 16.05 четверга украинские войска выпустили ещё три "натовских" снаряда по Горловке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20250102/ukraina-1992255423.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато, вооруженные силы украины