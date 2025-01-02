https://ria.ru/20250102/golikova-1992296146.html

Голикова исполнила желание 12-летней девочки с "Елки желаний"

Голикова исполнила желание 12-летней девочки с "Елки желаний" - РИА Новости, 02.01.2025

Голикова исполнила желание 12-летней девочки с "Елки желаний"

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова исполнила желание 12-летней девочки из города Острогожска Воронежской области в рамках акции "Елка желаний", сообщил аппарат... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T10:04:00+03:00

2025-01-02T10:04:00+03:00

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова исполнила желание 12-летней девочки из города Острогожска Воронежской области в рамках акции "Елка желаний", сообщил аппарат вице-премьера. "Заместитель Председателя Правительства России Татьяна Голикова исполнила мечту 12-летней Кристины Коваль из Острогожска Воронежской области. В рамках акции "Елка желаний" девочка загадала получить в подарок скрипку", - говорится в сообщении. Голикова пообщалась с Кристиной и ее мамой по видеосвязи. Девочка попросила скрипку, потому что увидела на отдыхе на набережной девочку, которая играла на этом музыкальном инструменте, и у нее возникло желание научиться самой, рассказали в аппарате вице-премьера. "В завершение встречи глава Острогожского района Сергей Хорошилов передал Кристине скрипку и новогодние подарки от Татьяны Голиковой", - уточняется в сообщении. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 213 тысяч желаний. Цель акции - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

https://ria.ru/20250102/rvsn-1992281305.html

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общество, россия, острогожск, воронежская область, татьяна голикова