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Голикова исполнила желание 12-летней девочки с "Елки желаний" - РИА Новости, 02.01.2025
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Хорошие новости
 
10:04 02.01.2025 (обновлено: 10:07 02.01.2025)
https://ria.ru/20250102/golikova-1992296146.html
Голикова исполнила желание 12-летней девочки с "Елки желаний"
Голикова исполнила желание 12-летней девочки с "Елки желаний" - РИА Новости, 02.01.2025
Голикова исполнила желание 12-летней девочки с "Елки желаний"
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова исполнила желание 12-летней девочки из города Острогожска Воронежской области в рамках акции "Елка желаний", сообщил аппарат... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T10:04:00+03:00
2025-01-02T10:07:00+03:00
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова исполнила желание 12-летней девочки из города Острогожска Воронежской области в рамках акции "Елка желаний", сообщил аппарат вице-премьера. "Заместитель Председателя Правительства России Татьяна Голикова исполнила мечту 12-летней Кристины Коваль из Острогожска Воронежской области. В рамках акции "Елка желаний" девочка загадала получить в подарок скрипку", - говорится в сообщении. Голикова пообщалась с Кристиной и ее мамой по видеосвязи. Девочка попросила скрипку, потому что увидела на отдыхе на набережной девочку, которая играла на этом музыкальном инструменте, и у нее возникло желание научиться самой, рассказали в аппарате вице-премьера. "В завершение встречи глава Острогожского района Сергей Хорошилов передал Кристине скрипку и новогодние подарки от Татьяны Голиковой", - уточняется в сообщении. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 213 тысяч желаний. Цель акции - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
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общество, россия, острогожск, воронежская область, татьяна голикова
Хорошие новости, Общество, Россия, Острогожск, Воронежская область, Татьяна Голикова
Голикова исполнила желание 12-летней девочки с "Елки желаний"

Голикова в рамках "Елки желаний" подарила 12-летней девочке скрипку

© РИА Новости / Вячеслав ПрокофьевТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Татьяна Голикова. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова исполнила желание 12-летней девочки из города Острогожска Воронежской области в рамках акции "Елка желаний", сообщил аппарат вице-премьера.
«
"Заместитель Председателя Правительства России Татьяна Голикова исполнила мечту 12-летней Кристины Коваль из Острогожска Воронежской области. В рамках акции "Елка желаний" девочка загадала получить в подарок скрипку", - говорится в сообщении.
Голикова пообщалась с Кристиной и ее мамой по видеосвязи. Девочка попросила скрипку, потому что увидела на отдыхе на набережной девочку, которая играла на этом музыкальном инструменте, и у нее возникло желание научиться самой, рассказали в аппарате вице-премьера.
"В завершение встречи глава Острогожского района Сергей Хорошилов передал Кристине скрипку и новогодние подарки от Татьяны Голиковой", - уточняется в сообщении.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 213 тысяч желаний. Цель акции - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Сергей Каракаев - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
Командование и военнослужащие РВСН приняли участие в акции "Елка желаний"
03:02
 
Хорошие новостиОбществоРоссияОстрогожскВоронежская областьТатьяна Голикова
 
 
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