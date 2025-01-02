https://ria.ru/20250102/gaza-1992317547.html

В Газе заявили о гибели около 30 человек из-за израильских ударов за сутки

В Газе заявили о гибели около 30 человек из-за израильских ударов за сутки - РИА Новости, 02.01.2025

В Газе заявили о гибели около 30 человек из-за израильских ударов за сутки

По меньшей мере 28 человек погибли, 59 пострадали в результате израильских ударов по сектору Газа за минувшие сутки, сообщило в четверг министерство... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T14:24:00+03:00

2025-01-02T14:24:00+03:00

2025-01-02T14:24:00+03:00

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КАИР, 2 янв — РИА Новости. По меньшей мере 28 человек погибли, 59 пострадали в результате израильских ударов по сектору Газа за минувшие сутки, сообщило в четверг министерство здравоохранения Газы. "За последние 24 часа израильская оккупация совершила пять массовых убийств семей в секторе Газа, в больницы поступили 28 погибших и 59 пострадавших", - говорится в сообщении. По данным министерства, число жертв израильских ударов по сектору Газа с начала конфликта возросло до 45 581, пострадали более 108 тысяч человек. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20250101/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20241225/itogi-1991163374.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, сектор газа