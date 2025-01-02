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В Газе заявили о гибели около 30 человек из-за израильских ударов за сутки - РИА Новости, 02.01.2025
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14:24 02.01.2025
https://ria.ru/20250102/gaza-1992317547.html
В Газе заявили о гибели около 30 человек из-за израильских ударов за сутки
В Газе заявили о гибели около 30 человек из-за израильских ударов за сутки - РИА Новости, 02.01.2025
В Газе заявили о гибели около 30 человек из-за израильских ударов за сутки
По меньшей мере 28 человек погибли, 59 пострадали в результате израильских ударов по сектору Газа за минувшие сутки, сообщило в четверг министерство... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T14:24:00+03:00
2025-01-02T14:24:00+03:00
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КАИР, 2 янв — РИА Новости. По меньшей мере 28 человек погибли, 59 пострадали в результате израильских ударов по сектору Газа за минувшие сутки, сообщило в четверг министерство здравоохранения Газы. "За последние 24 часа израильская оккупация совершила пять массовых убийств семей в секторе Газа, в больницы поступили 28 погибших и 59 пострадавших", - говорится в сообщении. По данным министерства, число жертв израильских ударов по сектору Газа с начала конфликта возросло до 45 581, пострадали более 108 тысяч человек. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20250101/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, сектор газа
В мире, Израиль, ХАМАС, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Сектор Газа
В Газе заявили о гибели около 30 человек из-за израильских ударов за сутки

Минздрав Газы: 28 человек погибли и 59 пострадали от израильских ударов за сутки

© AP Photo / Abdel Kareem HanaТела погибших в результате израильской бомбардировки сектора Газа
Тела погибших в результате израильской бомбардировки сектора Газа - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Тела погибших в результате израильской бомбардировки сектора Газа. Архивное фото
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КАИР, 2 янв — РИА Новости. По меньшей мере 28 человек погибли, 59 пострадали в результате израильских ударов по сектору Газа за минувшие сутки, сообщило в четверг министерство здравоохранения Газы.
"За последние 24 часа израильская оккупация совершила пять массовых убийств семей в секторе Газа, в больницы поступили 28 погибших и 59 пострадавших", - говорится в сообщении.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
По данным министерства, число жертв израильских ударов по сектору Газа с начала конфликта возросло до 45 581, пострадали более 108 тысяч человек.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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