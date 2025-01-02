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В Словакии обсудят ответ на решение Зеленского о прекращении транзита газа
В Словакии обсудят ответ на решение Зеленского о прекращении транзита газа - РИА Новости, 02.01.2025
В Словакии обсудят ответ на решение Зеленского о прекращении транзита газа
Правительство Словакии обсудит меры, которые могут быть приняты в качестве адекватной реакции на решение Владимира Зеленского прекратить транзит газа через... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T19:24:00+03:00
2025-01-02T19:24:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 2 янв - РИА Новости. Правительство Словакии обсудит меры, которые могут быть приняты в качестве адекватной реакции на решение Владимира Зеленского прекратить транзит газа через Украину, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо."Во вторник правительственная делегация примет участие в переговорах в Брюсселе, где у украинских политиков хватило наглости пожаловаться на нас за то, что мы готовы принять взаимные меры, например, в виде остановки поставок электроэнергии на Украину. После возвращения делегации из Брюсселя будут созваны представители коалиции, потом - правительство. Мы будем обсуждать, какие меры мы примем, чтобы мы адекватно отреагировали на саботаж Зеленского", - сказал Фицо в ходе своего видеообращения, опубликованного на странице в социальной сети Facebook*.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская
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в мире, словакия, украина, брюссель, владимир зеленский, роберт фицо
В мире, Словакия, Украина, Брюссель, Владимир Зеленский, Роберт Фицо
В Словакии обсудят ответ на решение Зеленского о прекращении транзита газа
Фицо: в Словакии обсудят ответ на решение Зеленского о прекращении транзита газа