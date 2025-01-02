https://ria.ru/20250102/gaz-1992342499.html

В Словакии обсудят ответ на решение Зеленского о прекращении транзита газа

В Словакии обсудят ответ на решение Зеленского о прекращении транзита газа - РИА Новости, 02.01.2025

В Словакии обсудят ответ на решение Зеленского о прекращении транзита газа

Правительство Словакии обсудит меры, которые могут быть приняты в качестве адекватной реакции на решение Владимира Зеленского прекратить транзит газа через... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T19:24:00+03:00

2025-01-02T19:24:00+03:00

2025-01-02T19:50:00+03:00

в мире

словакия

украина

брюссель

владимир зеленский

роберт фицо

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БРАТИСЛАВА, 2 янв - РИА Новости. Правительство Словакии обсудит меры, которые могут быть приняты в качестве адекватной реакции на решение Владимира Зеленского прекратить транзит газа через Украину, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо."Во вторник правительственная делегация примет участие в переговорах в Брюсселе, где у украинских политиков хватило наглости пожаловаться на нас за то, что мы готовы принять взаимные меры, например, в виде остановки поставок электроэнергии на Украину. После возвращения делегации из Брюсселя будут созваны представители коалиции, потом - правительство. Мы будем обсуждать, какие меры мы примем, чтобы мы адекватно отреагировали на саботаж Зеленского", - сказал Фицо в ходе своего видеообращения, опубликованного на странице в социальной сети Facebook*.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская

https://ria.ru/20241219/tranzit-1989992778.html

словакия

украина

брюссель

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в мире, словакия, украина, брюссель, владимир зеленский, роберт фицо