https://ria.ru/20250102/gaz-1992342308.html

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком газа в Евросоюз

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком газа в Евросоюз - РИА Новости, 02.01.2025

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком газа в Евросоюз

Россия по итогам 2024 стала вторым крупнейшим поставщиком газа в Евросоюз, обогнав США, следует из анализа РИА Новости данных аналитической компании Bruegel. РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T19:20:00+03:00

2025-01-02T19:20:00+03:00

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Россия по итогам 2024 стала вторым крупнейшим поставщиком газа в Евросоюз, обогнав США, следует из анализа РИА Новости данных аналитической компании Bruegel.Всего ЕС импортировал 297,9 миллиарда кубометров газа. Из них 54,45 кубометра он купил у России. Это на 21 процент больше приобретенного в 2023 году объема (45 миллиардов кубометров). В результате доля страны на местном рынке за год выросла с 14,2 до 18,3 процента.Больше газа ЕС приобрел только у Норвегии — 93,3 миллиарда кубометров против 90,3 миллиарда годом ранее. На страну пришлось 31,3 процента всего импортированного объединением газа, при этом год назад было 28,6 процента. США сократили поставки почти на 18 процентов — до 51,3 миллиарда кубометров — и опустились на третью строчку. Их доля снизилась за год с 19,7 до 17,2 процента.Значительные объемы Евросоюз закупил у Алжира, хотя они снизились на три процента, до 32 миллиардов кубометров. По 12,7 миллиарда кубометров газа объединение приобрело у Великобритании и Азербайджана, при этом закупки у британцев сократились на 29 процентов за год, а у азербайджанцев, наоборот, выросли на два процента.

https://ria.ru/20241226/evropa-1991286665.html

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россия, сша, норвегия, евросоюз, в мире, экономика, энергетика, природный газ