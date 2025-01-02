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Россия стала вторым крупнейшим поставщиком газа в Евросоюз - РИА Новости, 02.01.2025
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19:20 02.01.2025 (обновлено: 21:07 02.01.2025)
https://ria.ru/20250102/gaz-1992342308.html
Россия стала вторым крупнейшим поставщиком газа в Евросоюз
Россия стала вторым крупнейшим поставщиком газа в Евросоюз - РИА Новости, 02.01.2025
Россия стала вторым крупнейшим поставщиком газа в Евросоюз
Россия по итогам 2024 стала вторым крупнейшим поставщиком газа в Евросоюз, обогнав США, следует из анализа РИА Новости данных аналитической компании Bruegel. РИА Новости, 02.01.2025
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норвегия
евросоюз
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Россия по итогам 2024 стала вторым крупнейшим поставщиком газа в Евросоюз, обогнав США, следует из анализа РИА Новости данных аналитической компании Bruegel.Всего ЕС импортировал 297,9 миллиарда кубометров газа. Из них 54,45 кубометра он купил у России. Это на 21 процент больше приобретенного в 2023 году объема (45 миллиардов кубометров). В результате доля страны на местном рынке за год выросла с 14,2 до 18,3 процента.Больше газа ЕС приобрел только у Норвегии — 93,3 миллиарда кубометров против 90,3 миллиарда годом ранее. На страну пришлось 31,3 процента всего импортированного объединением газа, при этом год назад было 28,6 процента. США сократили поставки почти на 18 процентов — до 51,3 миллиарда кубометров — и опустились на третью строчку. Их доля снизилась за год с 19,7 до 17,2 процента.Значительные объемы Евросоюз закупил у Алжира, хотя они снизились на три процента, до 32 миллиардов кубометров. По 12,7 миллиарда кубометров газа объединение приобрело у Великобритании и Азербайджана, при этом закупки у британцев сократились на 29 процентов за год, а у азербайджанцев, наоборот, выросли на два процента.
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россия, сша, норвегия, евросоюз, в мире, экономика, энергетика, природный газ
Россия, США, Норвегия, Евросоюз, В мире, Экономика, Энергетика, Природный газ
Россия стала вторым крупнейшим поставщиком газа в Евросоюз

Bruegel: РФ стала вторым основным поставщиком газа в ЕС в 2024 году, обогнав США

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Россия по итогам 2024 стала вторым крупнейшим поставщиком газа в Евросоюз, обогнав США, следует из анализа РИА Новости данных аналитической компании Bruegel.
Всего ЕС импортировал 297,9 миллиарда кубометров газа. Из них 54,45 кубометра он купил у России. Это на 21 процент больше приобретенного в 2023 году объема (45 миллиардов кубометров). В результате доля страны на местном рынке за год выросла с 14,2 до 18,3 процента.
Больше газа ЕС приобрел только у Норвегии — 93,3 миллиарда кубометров против 90,3 миллиарда годом ранее. На страну пришлось 31,3 процента всего импортированного объединением газа, при этом год назад было 28,6 процента.
США сократили поставки почти на 18 процентов — до 51,3 миллиарда кубометров — и опустились на третью строчку. Их доля снизилась за год с 19,7 до 17,2 процента.
Значительные объемы Евросоюз закупил у Алжира, хотя они снизились на три процента, до 32 миллиардов кубометров. По 12,7 миллиарда кубометров газа объединение приобрело у Великобритании и Азербайджана, при этом закупки у британцев сократились на 29 процентов за год, а у азербайджанцев, наоборот, выросли на два процента.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
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