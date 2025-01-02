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Эксперт оценил готовность Европы к прерыванию транзита газа через Украину - РИА Новости, 02.01.2025
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17:05 02.01.2025
https://ria.ru/20250102/gaz-1992333408.html
Эксперт оценил готовность Европы к прерыванию транзита газа через Украину
Эксперт оценил готовность Европы к прерыванию транзита газа через Украину - РИА Новости, 02.01.2025
Эксперт оценил готовность Европы к прерыванию транзита газа через Украину
Европейские страны, которые получают российский газ транзитом через Украину, готовы к прерыванию транзита не на две-три недели, как было 16 лет назад, а на... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T17:05:00+03:00
2025-01-02T17:05:00+03:00
украина
словакия
австрия
газпром
евросоюз
национальный антитеррористический комитет рф
турецкий поток
транзит газа через украину
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Европейские страны, которые получают российский газ транзитом через Украину, готовы к прерыванию транзита не на две-три недели, как было 16 лет назад, а на несколько месяцев, такое мнение высказал РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. "Газпром" в среду сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение. "Нечто подобное, хотя и по другим причинам и куда в больших масштабах, уже происходило в январе 2009 года. Все причастные страны, полагаю, ориентируются именно на тот опыт, и считают, что теперь готовы к прерыванию транзита уже не на две-три недели, как было 16 лет назад, а на несколько месяцев", – сказал Белогорьев. "Газпром" прекращал поставки газа потребителям Украины в 2009 году из-за отсутствия контракта, а 7 января того же года Россия полностью прекратила поставки газа в Европу, так как Украина перекрыла транзитные газопроводы. В результате многие европейские страны, прежде всего в Восточной Европе, столкнулись с трудностями в обеспечении газом. "Газовый" конфликт удалось разрешить 19 января 2009 года подписанием в Москве контрактов на поставку российского газа Украине и на транзит российского газа через ГТС Украины в Европу. Насколько дорого обойдутся новые расчеты, зависит во многом от погодных условий, которые сложно предсказать, уточнил эксперт. Экономически разумной возможности для Словакии и Австрии, не говоря уже о Молдавии, полностью отказаться от украинского транзита в 2025 году нет, продолжил эксперт. "Поэтому, на мой взгляд, переговоры волей-неволей продолжатся. Будут ли они успешны, зависит, в основном, от политической позиции Украины. А последняя, вероятно, попробует использовать тему возобновления транзита как инструмент давления на Россию и ЕС", - заключил он. "Газпром" в ушедшем году поставил по украинскому маршруту около 15,5 миллиарда кубометров, что составило примерно 4,5% от общего потребления в ЕС. Российский газ по нему получали Молдавия и четыре страны ЕС: Словакия, Австрия, Италия и Чехия. Доминировал украинский транзит в газоснабжении Австрии, Словакии и Молдавии. Единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев без транзита останется "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.
https://ria.ru/20250102/gaz-1992319486.html
https://ria.ru/20241219/tranzit-1989992778.html
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украина, словакия, австрия, газпром, евросоюз, национальный антитеррористический комитет рф, турецкий поток, транзит газа через украину, в мире
Украина, Словакия, Австрия, Газпром, Евросоюз, Национальный антитеррористический комитет РФ, Турецкий поток, транзит газа через Украину, В мире
Эксперт оценил готовность Европы к прерыванию транзита газа через Украину

Белогорьев: ЕС готов к прерыванию украинского транзита газа на несколько месяцев

© РИА Новости / Иван Руднев | Перейти в медиабанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости / Иван Руднев
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Газокомпрессорная станция. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Европейские страны, которые получают российский газ транзитом через Украину, готовы к прерыванию транзита не на две-три недели, как было 16 лет назад, а на несколько месяцев, такое мнение высказал РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
"Газпром" в среду сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
Магистральный газопровод - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
Молдавия впервые получила газ из Болгарии по Трансбалканскому коридору
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"Нечто подобное, хотя и по другим причинам и куда в больших масштабах, уже происходило в январе 2009 года. Все причастные страны, полагаю, ориентируются именно на тот опыт, и считают, что теперь готовы к прерыванию транзита уже не на две-три недели, как было 16 лет назад, а на несколько месяцев", – сказал Белогорьев.
"Газпром" прекращал поставки газа потребителям Украины в 2009 году из-за отсутствия контракта, а 7 января того же года Россия полностью прекратила поставки газа в Европу, так как Украина перекрыла транзитные газопроводы. В результате многие европейские страны, прежде всего в Восточной Европе, столкнулись с трудностями в обеспечении газом. "Газовый" конфликт удалось разрешить 19 января 2009 года подписанием в Москве контрактов на поставку российского газа Украине и на транзит российского газа через ГТС Украины в Европу.
Насколько дорого обойдутся новые расчеты, зависит во многом от погодных условий, которые сложно предсказать, уточнил эксперт.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
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19 декабря 2024, 08:00
Экономически разумной возможности для Словакии и Австрии, не говоря уже о Молдавии, полностью отказаться от украинского транзита в 2025 году нет, продолжил эксперт. "Поэтому, на мой взгляд, переговоры волей-неволей продолжатся. Будут ли они успешны, зависит, в основном, от политической позиции Украины. А последняя, вероятно, попробует использовать тему возобновления транзита как инструмент давления на Россию и ЕС", - заключил он.
"Газпром" в ушедшем году поставил по украинскому маршруту около 15,5 миллиарда кубометров, что составило примерно 4,5% от общего потребления в ЕС. Российский газ по нему получали Молдавия и четыре страны ЕС: Словакия, Австрия, Италия и Чехия. Доминировал украинский транзит в газоснабжении Австрии, Словакии и Молдавии.
Единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев без транзита останется "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Штаты добились своего: Европа идет под украинский газовый нож
26 декабря 2024, 08:00
 
УкраинаСловакияАвстрияГазпромЕвросоюзНациональный антитеррористический комитет РФТурецкий потоктранзит газа через УкраинуВ мире
 
 
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