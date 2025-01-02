В Греции назвали решение ЕС и Киева прекратить транзит газа предательством
Экс-министр энергетики Греции назвал решение ЕС и Киева по газу преступным
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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АФИНЫ, 2 янв - РИА Новости. Бывший министр энергетики Греции Панайотис Лафазанис назвал преступным и предательским решение ЕС и Киева прекратить транзит российского природного газа через Украину.
Лафазанис был одним из влиятельных членов партии СИРИЗА, в правительстве Алексиса Ципраса в 2015 году он возглавлял министерство энергетики. Сейчас он возглавляет "Демократическое движение национального освобождения" (ДИКЕА), которое поддерживает Россию в украинском конфликте.
"Только преступными и предательскими можно назвать решения, принятые в Брюсселе и Киеве, о полном прекращении поставок российского газа в Европу, начиная с 1 января 2025 года. Это убийственное решение, срежиссированное исключительно брюссельской бюрократией, хищническим политическим и экономическим руководством европейских стран и США без участия европейских народов, ведет Европу к гибели, а Украину - к "смерти", несмотря на глупое, но выгодное для украинской нацистской элиты восторженное ликование", - говорится в заявлении политика, опубликованном на сайте iskra.gr.
"Эти самоубийственные решения выгодны только США и трансатлантическому импорту очень дорогого газа, а заодно и Турции, чей газопровод "Турецкий поток" остается единственным, по которому в Европу может пойти дешевый российский газ",- считает политик.
По его словам, ответственность несут и руководители Греции.
"В первую очередь (премьер-министр Греции Кириакос - ред.) Мицотакис и русофобский политический истеблишмент партий ПАСОК, СИРИЗА и других малых партий несут более чем катастрофическую ответственность. Потому что они попустительствуют и молчат перед лицом решений, которые разрушают Грецию, а также наносят непосильный удар по европейским народам и экономике Европы, жертвуя их будущим ради политической и экономической олигархии Брюсселя, киевских клептократов и, прежде всего, ради дальнейшей колонизации Европы США", - отметил Лафазанис.
По словам Лафазаниса, теперь те, кто следит за развитием событий, могут понять, почему весь греческий истеблишмент ополчился на Лафазаниса, который, будучи министром энергетики, подписал в июне 2015 года с министром энергетики Российской Федерации Александром Новаком меморандум о прохождении через территорию Греции газопровода "Южный поток" с российским природным газом. "Если бы проект был завершен в 2019 году, как предусмотрено соглашением, сегодня могло бы не быть войны, а курс Европы и будущее Греции были бы другими", - полагает экс-министр.
"Все эти глобальные бандиты рассчитывают на миллиарды без народа, который уже кипит и готов устроить охоту на них вместе с их прислугой, чтобы "повесить вверх ногами", - добавляется в заявлении.