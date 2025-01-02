https://ria.ru/20250102/gaz-1992319486.html

Молдавия впервые получила газ из Болгарии по Трансбалканскому коридору

Молдавия впервые получила газ из Болгарии по Трансбалканскому коридору - РИА Новости, 02.01.2025

Молдавия впервые получила газ из Болгарии по Трансбалканскому коридору

Молдавия в тестовом режиме закупила газ в Болгарии, он был доставлен к границе республики по Трансбалканскому коридору, заявил врио главы "Молдовагаза" Вадим... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T14:57:00+03:00

2025-01-02T14:57:00+03:00

2025-01-02T17:25:00+03:00

молдавия

болгария

украина

молдовагаз

газпром

национальный антитеррористический комитет рф

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/19262/08/192620899_0:45:2983:1722_1920x0_80_0_0_61f1a8ee0497d3a959735640ca377324.jpg

КИШИНЕВ, 2 янв - РИА Новости. Молдавия в тестовом режиме закупила газ в Болгарии, он был доставлен к границе республики по Трансбалканскому коридору, заявил врио главы "Молдовагаза" Вадим Чебан. С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. При этом "Молдовагаз" утверждает, что запасов газа правому берегу Днестра хватит до весны, а с электроэнергией могут возникнуть перебои. "31 декабря 2024 года в тестовом режиме была успешно проведена закупка природного газа в Болгарии, на платформе Balkan Gas Hub, для АО "Молдовагаз". Количество приобретенного газа составляет 240 МВт.ч, который был транспортирован по Трансбалканскому коридору через Болгарию, Румынию и Украину до точки межсистемного соединения Кэушаны на границе Молдавии", - написал Чебан в своем Telegram-канале. Он отметил, что "Молдовагаз" не может быть зарегистрирован в качестве участника газового рынка в европейских странах. В связи с этим "Молдовагаз" заключил с АО Energocom соответствующий агентский договор. "Газпром" в среду сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение. Кроме того, "Газпром" 28 декабря сообщил, что с 8.00 мск 1 января ограничивает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". В "Газпроме" уточнили, что "Молдовагаз" регулярно не исполняет свои платежные обязательства по действующему контракту, что является существенным нарушением его условий. В октябре 2021 года власти Молдавии договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита долгов "Молдовагаза" в 2022 году. Согласно контракту между "Молдовагазом" и "Газпромом", объем поставок был ограничен до 5,7 миллиона кубометров газа, который направлялся в Приднестровье в обмен на электроэнергию. При этом Молдавия использовала газ из резервов или покупала его через компанию Energocom на спотовом рынке. В сентябре 2023 года тогдашний министр энергетики Молдавии Виктор Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его словам, не были подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом". Кроме того, по словам министра, ещё 400 миллионов долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. На основании этих данных правительство Молдавии предложило выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. "Газпром" же заявил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.

https://ria.ru/20250102/gaz-1992301580.html

https://ria.ru/20241219/tranzit-1989992778.html

https://ria.ru/20241226/evropa-1991286665.html

молдавия

болгария

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, болгария, украина, молдовагаз, газпром, национальный антитеррористический комитет рф, в мире