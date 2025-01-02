В Британии рассказали о последствиях остановки Украиной транзита газа
Times: в Британии опасаются роста цен из-за прекращения поставок газа из России
Газокомпрессорная станция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. В Великобритании опасаются, что прекращение поставок российского газа через Украину в Европу может привести к повышению цен на энергию, однако это случится не сразу, сообщает газета Times.
"Газпром" в среду сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
"Цены на газ выросли после того, как российские поставки прекратились в Европу через Украину, что вызвало опасения по поводу очередного резкого роста (стоимости - ред.) счетов за электроэнергию в Великобритании", - говорится в материале.
Источники в правительстве заявили изданию, что поставки в Великобританию "изолированы" от закрытия трубопровода, поскольку большая часть газа поступает из Северного моря, а СПГ поставляется из США и Катара.
Однако по мнению экспертов, на которых ссылается издание, перекрытие поставок через Украину может позднее оказать влияние на цены, поскольку в Европе вырастет спрос на газ, поставляемый не из России. По данным издания, цены, вероятно, вырастут весной.
Штаты добились своего: Европа идет под украинский газовый нож
26 декабря 2024, 08:00
"Поскольку на большинство домохозяйств, пользующихся стандартными переменными тарифами, распространяется предельная регулируемая цена, любое повышение оптовых цен на газ будет ощущаться не сразу", - пишет газета.
По словам Times, самое ранее, когда перекрытие поставок российского газа в Европу может отразиться на счетах британцев, - 1 апреля, когда британский энергорегулятор внесет изменения в предельные цены.
Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истек 31 декабря. "Газпром" в прошлом году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Украинские власти в течение всего 2024 года неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. Президент России Владимир Путин ранее сказал, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет.