https://ria.ru/20250102/gaz-1992305731.html

В Британии рассказали о последствиях остановки Украиной транзита газа

В Британии рассказали о последствиях остановки Украиной транзита газа - РИА Новости, 02.01.2025

В Британии рассказали о последствиях остановки Украиной транзита газа

В Великобритании опасаются, что прекращение поставок российского газа через Украину в Европу может привести к повышению цен на энергию, однако это случится не... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T12:08:00+03:00

2025-01-02T12:08:00+03:00

2025-01-02T12:08:00+03:00

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. В Великобритании опасаются, что прекращение поставок российского газа через Украину в Европу может привести к повышению цен на энергию, однако это случится не сразу, сообщает газета Times. "Газпром" в среду сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение. "Цены на газ выросли после того, как российские поставки прекратились в Европу через Украину, что вызвало опасения по поводу очередного резкого роста (стоимости - ред.) счетов за электроэнергию в Великобритании", - говорится в материале. Источники в правительстве заявили изданию, что поставки в Великобританию "изолированы" от закрытия трубопровода, поскольку большая часть газа поступает из Северного моря, а СПГ поставляется из США и Катара. Однако по мнению экспертов, на которых ссылается издание, перекрытие поставок через Украину может позднее оказать влияние на цены, поскольку в Европе вырастет спрос на газ, поставляемый не из России. По данным издания, цены, вероятно, вырастут весной. "Поскольку на большинство домохозяйств, пользующихся стандартными переменными тарифами, распространяется предельная регулируемая цена, любое повышение оптовых цен на газ будет ощущаться не сразу", - пишет газета. По словам Times, самое ранее, когда перекрытие поставок российского газа в Европу может отразиться на счетах британцев, - 1 апреля, когда британский энергорегулятор внесет изменения в предельные цены. Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истек 31 декабря. "Газпром" в прошлом году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Украинские власти в течение всего 2024 года неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. Президент России Владимир Путин ранее сказал, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет.

https://ria.ru/20250101/de-1992212273.html

https://ria.ru/20241226/evropa-1991286665.html

https://ria.ru/20250101/tranzit-1992239031.html

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украина, европа, великобритания, транзит газа через украину, в мире