МИД назвал главного бенефициара прекращения поставок газа через Украину
Захарова: остановка транзита газа из России через Украину несет угрозу Европе
© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция . Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Москва считает Вашингтон и Киев ответственными за прекращение транзита газа через Украину, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в комментарии на сайте ведомства.
"Ответственность за прекращение поставок российского газа целиком и полностью лежит на США, марионеточном киевском режиме, а также властях европейских государств, пожертвовавших благополучием своих граждан ради финансовой поддержки американской экономики", — отметила она.
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"Прекращение поставок конкурентного и экологически чистого российского энергоносителя не только ослабляет экономический потенциал Европы, но и самым негативным образом сказывается на уровне жизни европейских граждан", — подчеркивается в комментарии.
По мнению Захаровой "геополитическая подоплека" решения Киева лежит на поверхности, а главным бенефициаром передела энергетического рынка Старого Света стали США.
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Дипломат также отметила, что первой жертвой хищнической стратегии США уже стала крупнейшая европейская экономика — Германия, которая после подрыва "Северных потоков" оказалась вынуждена закупать газ по значительно более высоким ценам и в результате ей пришлось сворачивать крупнейшие и легендарные немецкие производства.
"Теперь свою цену за американское покровительство вынуждены будут заплатить и другие страны в прошлом экономически успешного и независимого Европейского союза", — добавила Захарова.
Договор о транзите российского газа в Европу через Украину истек 31 декабря. На прошлой неделе Владимир Зеленский отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В результате "Газпром" с 08:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину.
В прошлом году "Газпром" поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров топлива, что составило 4,5 процента от общего потребления в ЕС.
Теперь единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев остается "Балканский поток", который принимает топливо из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.
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