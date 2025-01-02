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МИД назвал главного бенефициара прекращения поставок газа через Украину - РИА Новости, 02.01.2025
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11:13 02.01.2025 (обновлено: 13:00 02.01.2025)
https://ria.ru/20250102/gaz-1992301580.html
МИД назвал главного бенефициара прекращения поставок газа через Украину
МИД назвал главного бенефициара прекращения поставок газа через Украину - РИА Новости, 02.01.2025
МИД назвал главного бенефициара прекращения поставок газа через Украину
Москва считает Вашингтон и Киев ответственными за прекращение транзита газа через Украину, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в комментарии на РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T11:13:00+03:00
2025-01-02T13:00:00+03:00
россия
украина
европа
экономика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
природный газ
сша
мария захарова
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Москва считает Вашингтон и Киев ответственными за прекращение транзита газа через Украину, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в комментарии на сайте ведомства."Ответственность за прекращение поставок российского газа целиком и полностью лежит на США, марионеточном киевском режиме, а также властях европейских государств, пожертвовавших благополучием своих граждан ради финансовой поддержки американской экономики", — отметила она.Захарова напомнила, что Киев решил прекратить прокачку газа для жителей европейских стран, несмотря на выполнение "Газпромом" контрактных обязательств."Прекращение поставок конкурентного и экологически чистого российского энергоносителя не только ослабляет экономический потенциал Европы, но и самым негативным образом сказывается на уровне жизни европейских граждан", — подчеркивается в комментарии.По мнению Захаровой "геополитическая подоплека" решения Киева лежит на поверхности, а главным бенефициаром передела энергетического рынка Старого Света стали США.Дипломат также отметила, что первой жертвой хищнической стратегии США уже стала крупнейшая европейская экономика — Германия, которая после подрыва "Северных потоков" оказалась вынуждена закупать газ по значительно более высоким ценам и в результате ей пришлось сворачивать крупнейшие и легендарные немецкие производства."Теперь свою цену за американское покровительство вынуждены будут заплатить и другие страны в прошлом экономически успешного и независимого Европейского союза", — добавила Захарова.Договор о транзите российского газа в Европу через Украину истек 31 декабря. На прошлой неделе Владимир Зеленский отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В результате "Газпром" с 08:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину.В прошлом году "Газпром" поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров топлива, что составило 4,5 процента от общего потребления в ЕС.Теперь единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев остается "Балканский поток", который принимает топливо из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.
https://ria.ru/20241226/evropa-1991286665.html
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россия, украина, европа, экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), природный газ, сша, мария захарова, газпром, киев
Россия, Украина, Европа, Экономика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Природный газ, США, Мария Захарова, Газпром, Киев
МИД назвал главного бенефициара прекращения поставок газа через Украину

Захарова: остановка транзита газа из России через Украину несет угрозу Европе

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция . Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Москва считает Вашингтон и Киев ответственными за прекращение транзита газа через Украину, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в комментарии на сайте ведомства.
"Ответственность за прекращение поставок российского газа целиком и полностью лежит на США, марионеточном киевском режиме, а также властях европейских государств, пожертвовавших благополучием своих граждан ради финансовой поддержки американской экономики", — отметила она.
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Захарова напомнила, что Киев решил прекратить прокачку газа для жителей европейских стран, несмотря на выполнение "Газпромом" контрактных обязательств.
"Прекращение поставок конкурентного и экологически чистого российского энергоносителя не только ослабляет экономический потенциал Европы, но и самым негативным образом сказывается на уровне жизни европейских граждан", — подчеркивается в комментарии.
По мнению Захаровой "геополитическая подоплека" решения Киева лежит на поверхности, а главным бенефициаром передела энергетического рынка Старого Света стали США.
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Дипломат также отметила, что первой жертвой хищнической стратегии США уже стала крупнейшая европейская экономика — Германия, которая после подрыва "Северных потоков" оказалась вынуждена закупать газ по значительно более высоким ценам и в результате ей пришлось сворачивать крупнейшие и легендарные немецкие производства.
"Теперь свою цену за американское покровительство вынуждены будут заплатить и другие страны в прошлом экономически успешного и независимого Европейского союза", — добавила Захарова.
Договор о транзите российского газа в Европу через Украину истек 31 декабря. На прошлой неделе Владимир Зеленский отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В результате "Газпром" с 08:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину.
В прошлом году "Газпром" поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров топлива, что составило 4,5 процента от общего потребления в ЕС.
Теперь единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев остается "Балканский поток", который принимает топливо из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Украинский транзит — теперь проблема Европы
19 декабря 2024, 08:00
 
РоссияУкраинаЕвропаЭкономикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Природный газСШАМария ЗахароваГазпромКиев
 
 
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