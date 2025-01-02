https://ria.ru/20250102/gaz-1992301580.html

МИД назвал главного бенефициара прекращения поставок газа через Украину

МИД назвал главного бенефициара прекращения поставок газа через Украину - РИА Новости, 02.01.2025

МИД назвал главного бенефициара прекращения поставок газа через Украину

Москва считает Вашингтон и Киев ответственными за прекращение транзита газа через Украину, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в комментарии на РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T11:13:00+03:00

2025-01-02T11:13:00+03:00

2025-01-02T13:00:00+03:00

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украина

европа

экономика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

природный газ

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мария захарова

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Москва считает Вашингтон и Киев ответственными за прекращение транзита газа через Украину, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в комментарии на сайте ведомства."Ответственность за прекращение поставок российского газа целиком и полностью лежит на США, марионеточном киевском режиме, а также властях европейских государств, пожертвовавших благополучием своих граждан ради финансовой поддержки американской экономики", — отметила она.Захарова напомнила, что Киев решил прекратить прокачку газа для жителей европейских стран, несмотря на выполнение "Газпромом" контрактных обязательств."Прекращение поставок конкурентного и экологически чистого российского энергоносителя не только ослабляет экономический потенциал Европы, но и самым негативным образом сказывается на уровне жизни европейских граждан", — подчеркивается в комментарии.По мнению Захаровой "геополитическая подоплека" решения Киева лежит на поверхности, а главным бенефициаром передела энергетического рынка Старого Света стали США.Дипломат также отметила, что первой жертвой хищнической стратегии США уже стала крупнейшая европейская экономика — Германия, которая после подрыва "Северных потоков" оказалась вынуждена закупать газ по значительно более высоким ценам и в результате ей пришлось сворачивать крупнейшие и легендарные немецкие производства."Теперь свою цену за американское покровительство вынуждены будут заплатить и другие страны в прошлом экономически успешного и независимого Европейского союза", — добавила Захарова.Договор о транзите российского газа в Европу через Украину истек 31 декабря. На прошлой неделе Владимир Зеленский отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В результате "Газпром" с 08:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину.В прошлом году "Газпром" поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров топлива, что составило 4,5 процента от общего потребления в ЕС.Теперь единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев остается "Балканский поток", который принимает топливо из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.

https://ria.ru/20241226/evropa-1991286665.html

https://ria.ru/20241229/sholts-1991924419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, европа, экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), природный газ, сша, мария захарова, газпром, киев