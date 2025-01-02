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СМИ: Турция может поставлять газ Европе после остановки Украиной транзита - РИА Новости, 02.01.2025
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08:59 02.01.2025 (обновлено: 09:14 02.01.2025)
https://ria.ru/20250102/gaz-1992291128.html
СМИ: Турция может поставлять газ Европе после остановки Украиной транзита
СМИ: Турция может поставлять газ Европе после остановки Украиной транзита - РИА Новости, 02.01.2025
СМИ: Турция может поставлять газ Европе после остановки Украиной транзита
Турция может стать безопасной альтернативой для Европы после остановки транзита российского газа через Украину, Анкара может экспортировать "голубое топливо" из РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T08:59:00+03:00
2025-01-02T09:14:00+03:00
турция
украина
европа
нафтогаз украины
голубой поток
турецкий поток
транзит газа через украину
в мире
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АНКАРА, 2 янв - РИА Новости. Турция может стать безопасной альтернативой для Европы после остановки транзита российского газа через Украину, Анкара может экспортировать "голубое топливо" из разных стран, пишет в четверг газета Hürriyet. "Газпром" в среду сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение. "Последняя ситуация между Россией и Украиной еще больше укрепит позиции Турции как безопасной альтернативы. Турция уже некоторое время занимает видное место в качестве безопасного маршрута транспортировки газа. Это объясняется не только ее географическим положением, но и наличием газовой инфраструктуры в Турции, которая уже некоторое время добывает собственный газ в Черном море, а через ее территорию проходят трубопроводы и плавучие сооружения",- пишет издание. Издание отмечает, что у Турции также есть потенциал для экспорта большего количества газа на европейские рынки. "Вместе с газом, добываемым в Турции, в Европу можно будет продавать газ из разных стран", - отмечает газета. Турция получает природный газ из России по газопроводам "Голубой поток" и "Турецкий поток", из Азербайджана по газопроводу TANAP и из Ирана. Анкара также продает газ в Болгарию, Македонию, Венгрию, Молдову и Румынию. Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истек 31 декабря. "Газпром" в прошлом году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Украинские власти в течение всего 2024 года неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. Президент России Владимир Путин ранее сказал, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет.
https://ria.ru/20241226/evropa-1991286665.html
https://ria.ru/20241219/tranzit-1989992778.html
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турция, украина, европа, нафтогаз украины, голубой поток, турецкий поток, транзит газа через украину, в мире
Турция, Украина, Европа, Нафтогаз Украины, Голубой поток, Турецкий поток, транзит газа через Украину, В мире
СМИ: Турция может поставлять газ Европе после остановки Украиной транзита

Hrriyet: Турция может поставлять газ Европе после конца транзита через Украину

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция
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АНКАРА, 2 янв - РИА Новости. Турция может стать безопасной альтернативой для Европы после остановки транзита российского газа через Украину, Анкара может экспортировать "голубое топливо" из разных стран, пишет в четверг газета Hürriyet.
"Газпром" в среду сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
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"Последняя ситуация между Россией и Украиной еще больше укрепит позиции Турции как безопасной альтернативы. Турция уже некоторое время занимает видное место в качестве безопасного маршрута транспортировки газа. Это объясняется не только ее географическим положением, но и наличием газовой инфраструктуры в Турции, которая уже некоторое время добывает собственный газ в Черном море, а через ее территорию проходят трубопроводы и плавучие сооружения",- пишет издание.
Издание отмечает, что у Турции также есть потенциал для экспорта большего количества газа на европейские рынки.
"Вместе с газом, добываемым в Турции, в Европу можно будет продавать газ из разных стран", - отмечает газета.
Турция получает природный газ из России по газопроводам "Голубой поток" и "Турецкий поток", из Азербайджана по газопроводу TANAP и из Ирана. Анкара также продает газ в Болгарию, Македонию, Венгрию, Молдову и Румынию.
Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истек 31 декабря. "Газпром" в прошлом году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Украинские власти в течение всего 2024 года неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. Президент России Владимир Путин ранее сказал, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет.
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ТурцияУкраинаЕвропаНафтогаз УкраиныГолубой потокТурецкий потоктранзит газа через УкраинуВ мире
 
 
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