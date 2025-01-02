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На Украине набросились на Зеленского из-за решения по России - РИА Новости, 02.01.2025
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08:48 02.01.2025
https://ria.ru/20250102/gaz-1992290363.html
На Украине набросились на Зеленского из-за решения по России
На Украине набросились на Зеленского из-за решения по России - РИА Новости, 02.01.2025
На Украине набросились на Зеленского из-за решения по России
Украина столкнется с большими проблемами из-за остановки транзита российского газа, написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале. "Потери... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T08:48:00+03:00
2025-01-02T08:48:00+03:00
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Украина столкнется с большими проблемами из-за остановки транзита российского газа, написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале. "Потери Украины колоссальные, и не только репутационные! Украина лишится доходов от транзита, которые ранее составляли 800 миллионов долларов в год", — написал он. Дмитрук добавил, что украинские власти попробуют компенсировать потерю за счет внутренних потребителей, но ничего не получится. Депутат отметил, что это очередное антигосударственное решение Владимира Зеленского. Накануне, депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что решение киевского режима прекратить транзит российского газа стало шоком и ударом в спину для стран Евросоюза. Соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транспортировке природного газа по украинской территории было заключено 30 декабря 2019 года и истекло через пять лет — в последний день 2024 года. Согласно документу, поставки прекратились в 8:00 мск 1 января. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать договор.
https://ria.ru/20250101/gaz-1992227744.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, верховная рада украины, газпром
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Газпром
На Украине набросились на Зеленского из-за решения по России

Нардеп Дмитрук: Киев понесет большие потери из-за остановки транзита газа из РФ

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Украина столкнется с большими проблемами из-за остановки транзита российского газа, написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.

"Потери Украины колоссальные, и не только репутационные! Украина лишится доходов от транзита, которые ранее составляли 800 миллионов долларов в год", — написал он.
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Дмитрук добавил, что украинские власти попробуют компенсировать потерю за счет внутренних потребителей, но ничего не получится. Депутат отметил, что это очередное антигосударственное решение Владимира Зеленского.

Накануне, депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что решение киевского режима прекратить транзит российского газа стало шоком и ударом в спину для стран Евросоюза.

Соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транспортировке природного газа по украинской территории было заключено 30 декабря 2019 года и истекло через пять лет — в последний день 2024 года. Согласно документу, поставки прекратились в 8:00 мск 1 января. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать договор.
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