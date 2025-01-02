https://ria.ru/20250102/gas-1992348400.html
СМИ раскрыли последствия прекращения поставок газа из России для Европы
СМИ раскрыли последствия прекращения поставок газа из России для Европы - РИА Новости, 02.01.2025
СМИ раскрыли последствия прекращения поставок газа из России для Европы
Цены на газ в Европе подскочили до уровня 2023 года после прекращения поставок из России, пишет Bloomberg. РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T21:08:00+03:00
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2025-01-02T21:08:00+03:00
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Цены на газ в Европе подскочили до уровня 2023 года после прекращения поставок из России, пишет Bloomberg."В первый же торговый день года европейский газ подорожал, поскольку регион готовится к зимним морозам без ключевого источника поставок. Базовые цены подскочили до уровня, невиданного с октября 2023 года", — говорится в материале.Автор статьи отметил, что пополнение хранилищ значительно осложнится к следующему отопительному сезону."Растет риск, что ЕС завершит зиму с низким уровнем запасов газа, а пополнение обойдется еще дороже”, — цитирует издание главного аналитика Global Risk Management в Копенгагене.В среду "Газпром" сообщил о прекращении подачи газа через соседнюю республику. Там напомнили, что это связано с завершением срока действия соглашения с НАК "Нафтогаз Украины.Как отметили в пресс-службе компании, российская сторона была лишена технической и юридической возможности подавать с 1 января 2025 года газ для транзита через территорию Украины из-за неоднократного и явно выраженного отказа Киева продлевать это соглашение.В прошлом году "Газпром" поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров топлива, что составило 4,5 процента от общего потребления в Евросоюзе. На минувшей неделе Зеленский отверг возможность продления транзитного соглашения даже при закупках третьими странами.Теперь единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев остается "Балканский поток", который принимает топливо из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину и Венгрию.
https://ria.ru/20250102/russia-1992322527.html
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в мире, европа, россия, евросоюз, турецкий поток, копенгаген
В мире, Европа, Россия, Евросоюз, Турецкий поток, Копенгаген
СМИ раскрыли последствия прекращения поставок газа из России для Европы
Bloomberg: цены на газ в Европе подскочили после прекращения российских поставок