https://ria.ru/20250102/galant-1992278422.html

СМИ: экс-министр обороны Израиля покинул парламент

СМИ: экс-министр обороны Израиля покинул парламент - РИА Новости, 02.01.2025

СМИ: экс-министр обороны Израиля покинул парламент

Экс-министр обороны Израиля Йоав Галант, на чей арест Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер за предполагаемые военные преступления в секторе Газа, подал РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T01:12:00+03:00

2025-01-02T01:12:00+03:00

2025-01-02T05:52:00+03:00

в мире

израиль

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биньямин нетаньяху

исраэль кац

международный уголовный суд

ликуд

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Экс-министр обороны Израиля Йоав Галант, на чей арест Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер за предполагаемые военные преступления в секторе Газа, подал заявление об отставке из парламента страны - кнессета, сообщает газета Times of Israel."Бывший министр обороны Йоав Галант уходит из кнессета, оставаясь членом партии "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаньяху", — говорится в публикации издания со ссылкой на его заявление, которое транслировалось по израильскому телевидению. Отмечается, что свое решение Галант объясняет несогласием с политикой Исраэля Каца, его преемника на посту главы МО, и Нетаньяху, которые, по его мнению, "работают над освобождением ультраортодоксов от службы в ЦАХАЛ".В середине декабря Кац представил комиссии кнессета по иностранным делам и безопасности новые принципы в рамках закона о призыве на воинскую служку, в рамках которых призыву на срочную службу подлежат около 50 процентов ультраортодоксальных юношей. Израильский новостной портал Ynet уточняет, что данный показатель будет достигнут в течение примерно семи лет. Галант в июле выступил за расширение масштаба призыва в армию и распространение его на ультраортодоксальных евреев. В ультрарелигиозных кругах Израиля при этом убеждены, что посредством изучения священных текстов ультраортодоксы разделяют общественное бремя и вносят весомый вклад в обеспечение нерушимости и стабильности еврейского государства.В июне Верховный суд Израиля (Багац) единогласно вынес постановление, что государство ввиду отсутствия соответствующих законодательных рамок больше не может освобождать студентов еврейских религиозных учебных заведений (иешив) от призыва на срочную военную службу. Также коллегия из девяти судей постановила, что правительство больше не может оказывать финансовую поддержку студентам иешив, не получившим отсрочку от службы в Армии обороны Израиля. Ультраортодоксальные евреи, учащиеся в иешивах, были десятилетиями освобождены от службы в армии Израиля. Лишь в 2017 году Верховный суд счел такое положение вещей нарушающим равенство других граждан и отменил соответствующий закон. С тех пор правительство Израиля добивалось регулярных отсрочек уравнения ультраортодоксов с обычными гражданами в распределении общественного бремени.

https://ria.ru/20241215/netanjahu-1989335751.html

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в мире, израиль, йоав галант, биньямин нетаньяху, исраэль кац, международный уголовный суд, ликуд, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024