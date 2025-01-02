https://ria.ru/20250102/fitso-1992343696.html

Фицо пригрозил снижением помощи украинцам за остановку Киевом транзита газа

Фицо пригрозил снижением помощи украинцам за остановку Киевом транзита газа - РИА Новости, 02.01.2025

Фицо пригрозил снижением помощи украинцам за остановку Киевом транзита газа

Партия премьер-министра Словакии Smer-SD готова поддержать сокращение помощи украинцам, находящимся на территории республики, в ответ на остановку транзита... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T19:55:00+03:00

2025-01-02T19:55:00+03:00

2025-01-02T21:04:00+03:00

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украина

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энергетика

газпром

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владимир зеленский

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БРАТИСЛАВА, 2 янв — РИА Новости. Партия премьер-министра Словакии Smer-SD готова поддержать сокращение помощи украинцам, находящимся на территории республики, в ответ на остановку транзита газа, об этом сообщил сам Роберт Фицо на странице в соцсети Facebook*. "Мы готовы обсуждать и договориться в коалиции об остановке поставок электроэнергии и значительном снижении поддержки граждан Украины, которые находятся на территории Словакии", — сказал он.По словам Фицо, во вторник, 7 января, правительственная делегация примет участие в переговорах в Брюсселе, где "у украинских политиков хватило наглости" пожаловаться на Будапешт за возможные взаимные действия в ответ на прекращение транзита газа."После <...> будут созваны представители коалиции, потом — правительство. Мы будем обсуждать, какие меры примем, чтобы мы адекватно отреагировали на саботаж Зеленского", — указал премьер.Он отметил, что в нынешней ситуации единственная альтернатива для Словакии — поиск механизмов компенсации, которые возместят выпадение из госфинансов почти 500 миллионов евро.При этом, добавил политик, республика располагает достаточным объемом газа для внутреннего потребления, его стоимость для словацких домохозяйств в этом году расти не будет.Договор о поставках российского голубого топлива в Европу через Украину истек 31 декабря. На минувшей неделе Владимир Зеленский отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В итоге "Газпром" с 08:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита через соседнюю страну.В прошлом году экспортер поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров топлива, что составило 4,5 процента от общего потребления в ЕС.Теперь единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев остается "Балканский поток", который принимает топливо из "Турецкого потока". Ежегодно по нему проходит примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250102/gaz-1992333408.html

https://ria.ru/20250102/gaz-1992301580.html

https://ria.ru/20241229/sholts-1991924419.html

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в мире, украина, словакия, роберт фицо, энергетика, газпром, евросоюз, владимир зеленский, турецкий поток, брюссель, киев