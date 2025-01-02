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ФБР просит граждан помочь в расследовании теракта в Новом Орлеане

ФБР просит граждан помочь в расследовании теракта в Новом Орлеане - РИА Новости, 02.01.2025

ФБР просит граждан помочь в расследовании теракта в Новом Орлеане

Федеральное бюро расследований США обратилось к гражданам с призывом предоставить любую информацию, связанную с терактом в Новом Орлеане, где грузовик в... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T20:22:00+03:00

2025-01-02T20:22:00+03:00

2025-01-02T21:34:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 2 янв – РИА Новости. Федеральное бюро расследований США обратилось к гражданам с призывом предоставить любую информацию, связанную с терактом в Новом Орлеане, где грузовик в новогоднюю ночь въехал в толпу на Бурбон-стрит, а затем нападавший открыл огонь по полицейским. "Если вы лично знали Шамсуд-Дина Джаббара, работали или служили с ним в армии, либо видели его в Новом Орлеане или Техасе, мы просим вас связаться с нами. Даже если вы считаете, что у вас нет важной информации, ваши знания могут помочь расследованию", – заявил в четверг на пресс-конференции представитель ФБР. По его словам, также важно установить контакт с людьми, которые находились вблизи обнаруженных на месте самодельных взрывных устройств. "Хотим подчеркнуть: мы не считаем, что эти люди каким-либо образом причастны к инциденту, но хотим узнать, что они видели", – добавил он. Как подтвердили в ФБР, подозреваемый в атаке 42-летний американец Шамсуд-Дин Джаббар был ветераном вооруженных сил США. Следствие изучает все аспекты его биографии. Нападение произошло в ночь на 1 января. Грузовик врезался в толпу, в результате чего, по уточненным данным ФБР, погибли 14 человек и еще не менее 35 получили ранения. Нападавший открыл огонь по полицейским, убив двоих, но был ликвидирован ответным огнем. По данным ФБР, в автомобиле Джаббара была обнаружена символика группировки ИГ*.* Запрещенная на территории России террористическая организация.

https://ria.ru/20250102/bezopasnost-1992320079.html

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в мире, сша, новый орлеан, техас, фбр, наезд автомобиля на толпу в новом орлеане