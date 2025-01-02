https://ria.ru/20250102/evropa-1992292887.html

В Европе пожаловались на серьезную проблему

В Европе пожаловались на серьезную проблему - РИА Новости, 02.01.2025

В Европе пожаловались на серьезную проблему

По мере того как ЕС сталкивается с углубляющимся жилищным кризисом и ростом цен, европейцы вынуждены бороться с растущим чувством неопределенности, рассказали... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T09:30:00+03:00

2025-01-02T09:30:00+03:00

2025-01-02T13:23:00+03:00

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. По мере того как ЕС сталкивается с углубляющимся жилищным кризисом и ростом цен, европейцы вынуждены бороться с растущим чувством неопределенности, рассказали РИА Новости жители стран Европы. "Эта проблема повсеместна, поскольку цены на жилье растут во всем мире из-за повышенного спроса. В ЕС эта проблема обостряется в туристических районах, где спрос на жилье растет, а доходы местного населения остаются на низком уровне", — сказала агент по недвижимости в греческом городе Ретимнон по имени Деспина. Марианна, владелица цветочного магазина из Ираклиона, призналась, что ее это тоже затронуло, так как цены на электроэнергию снова выросли за последние несколько недель. "Я заметила, что это повторяется в Греции, особенно в периоды повышенного потребления электроэнергии. То же произошло в начале июня, перед периодом жары. И это происходит снова сейчас — перед самым холодным периодом года. Это заставляет меня задуматься, почему цены растут именно в это время", — сказала она. Хотя ее собственный бизнес не сильно пострадал от высоких цен на электроэнергию, некоторые ее знакомые испытывают проблемы с управлением крупными энергоемкими предприятиями, добавила собеседница агентства. Выросли и цены на потребительские товары, что делает нынешний кризис более болезненным для среднестатистической семьи в ЕС, добавила Марианна. "Значительно выросли цены на продукты, которые я обычно покупаю еженедельно, — цена некоторых товаров выросла на 30 или даже 40 процентов, и самый большой рост — это стоимость лекарств <…> Я заметила, что цены на лекарства стали намного выше за последние два года", — объяснила она.Димитрис, 31-летний юрист из Ретимно, также cчитает, что растущие счета за электроэнергию стали серьезной проблемой в повседневной жизни людей. "Это сильно влияет на наш ежемесячный бюджет — как мой, так и моей невесты. Нам приходится корректировать свой бюджет каждый месяц, урезая личные расходы, чтобы покрыть расходы на электроэнергию. Например, теперь мы гораздо реже ходим в рестораны с друзьями", — сказал он. И Димитрис, и Марианна назвали жилищный кризис главной проблемой сегодняшнего дня. По данным Евростата, с 2015 по 2023 год цены на жилье в ЕС выросли в среднем на 48 процентов из-за высоких затрат на строительство и ипотечных ставок, ограниченного предложения нового жилья и растущей тенденции покупки недвижимости в качестве инвестиций. Европейский парламент учредил специальный комитет, который будет заниматься поиском решения этой проблемы, а исполнительный орган ЕС назначил первого в истории комиссара по вопросам энергетики и жилищного строительства — Дэна Йоргенсена. Цены на недвижимость — не единственный фактор, влияющий на резкий рост стоимости жизни. После начала российской специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года и принятия нескольких пакетов санкций против Москвы энергоносители в ЕС подорожали, что вынудило многие государства искать новые пути развития своих экономик.

https://ria.ru/20241228/energetika-1991789040.html

https://ria.ru/20241108/es-1982761290.html

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греция, европа, евросоюз, евростат, в мире