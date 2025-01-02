Рейтинг@Mail.ru
Санду приветствует переход на евро в качестве базовой валюты - РИА Новости, 02.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:31 02.01.2025
https://ria.ru/20250102/evro-1992345991.html
Санду приветствует переход на евро в качестве базовой валюты
Санду приветствует переход на евро в качестве базовой валюты - РИА Новости, 02.01.2025
Санду приветствует переход на евро в качестве базовой валюты
Президент Молдавии Майя Санду приветствует переход на евро вместо доллара в качестве базовой валюты для установления официального обменного курса молдавского... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T20:31:00+03:00
2025-01-02T20:31:00+03:00
молдавия
сша
майя санду
в мире
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795584091_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_acc9db98bcefe56ea9c8a9f32318bebd.jpg
КИШИНЕВ, 2 янв - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду приветствует переход на евро вместо доллара в качестве базовой валюты для установления официального обменного курса молдавского лея, поскольку это принесет пользу внешней торговле, информирует пресс-служба администрации главы республики. Ранее Нацбанк Молдавии сообщил, что со 2 января евро будет использоваться в качестве базовой валюты для установления официального обменного курса молдавского лея, заменив доллар США. "Президент Молдавии Майя Санду приветствует решение Национального банка Молдавии принять евро в качестве базовой валюты для установления официального курса молдавского лея с 2 января 2025 года. Эти меры принесут пользу внешней торговле, упростив финансовое планирование для экспортеров и инвесторов, обеспечив большую предсказуемость в международных торговых операциях", - говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации президента. По мнению Санду, решение Нацбанка принесет больше ясности и стабильности молдавским компаниям, экспортирующим свою продукцию на европейский рынок. Согласно официальным данным, более 60% коммерческих транзакций и 70% денежных переводов осуществляются в евро.
https://ria.ru/20241110/moldaviya-1982928481.html
https://ria.ru/20241204/moldaviya-1987243104.html
молдавия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795584091_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_e7843e7ad9db77e7b986dd9441d9cd59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, сша, майя санду, в мире, экономика
Молдавия, США, Майя Санду, В мире, Экономика
Санду приветствует переход на евро в качестве базовой валюты

Санду: переход на евро вместо доллара принесет пользу внешней торговле

© Sputnik / Раду Прока | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© Sputnik / Раду Прока
Перейти в медиабанк
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 2 янв - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду приветствует переход на евро вместо доллара в качестве базовой валюты для установления официального обменного курса молдавского лея, поскольку это принесет пользу внешней торговле, информирует пресс-служба администрации главы республики.
Ранее Нацбанк Молдавии сообщил, что со 2 января евро будет использоваться в качестве базовой валюты для установления официального обменного курса молдавского лея, заменив доллар США.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
Эксперт предположил, почему в Молдавии одобрили итоги еврореферендума
10 ноября 2024, 14:32
"Президент Молдавии Майя Санду приветствует решение Национального банка Молдавии принять евро в качестве базовой валюты для установления официального курса молдавского лея с 2 января 2025 года. Эти меры принесут пользу внешней торговле, упростив финансовое планирование для экспортеров и инвесторов, обеспечив большую предсказуемость в международных торговых операциях", - говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации президента.
По мнению Санду, решение Нацбанка принесет больше ясности и стабильности молдавским компаниям, экспортирующим свою продукцию на европейский рынок.
Согласно официальным данным, более 60% коммерческих транзакций и 70% денежных переводов осуществляются в евро.
Вид на Кишинев - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Евросоюз относится к Молдавии как к вассалу, заявили в СВР
4 декабря 2024, 09:27
 
МолдавияСШАМайя СандуВ миреЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала