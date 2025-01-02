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Санду приветствует переход на евро в качестве базовой валюты
Санду приветствует переход на евро в качестве базовой валюты - РИА Новости, 02.01.2025
Санду приветствует переход на евро в качестве базовой валюты
Президент Молдавии Майя Санду приветствует переход на евро вместо доллара в качестве базовой валюты для установления официального обменного курса молдавского... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T20:31:00+03:00
2025-01-02T20:31:00+03:00
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КИШИНЕВ, 2 янв - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду приветствует переход на евро вместо доллара в качестве базовой валюты для установления официального обменного курса молдавского лея, поскольку это принесет пользу внешней торговле, информирует пресс-служба администрации главы республики. Ранее Нацбанк Молдавии сообщил, что со 2 января евро будет использоваться в качестве базовой валюты для установления официального обменного курса молдавского лея, заменив доллар США. "Президент Молдавии Майя Санду приветствует решение Национального банка Молдавии принять евро в качестве базовой валюты для установления официального курса молдавского лея с 2 января 2025 года. Эти меры принесут пользу внешней торговле, упростив финансовое планирование для экспортеров и инвесторов, обеспечив большую предсказуемость в международных торговых операциях", - говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации президента. По мнению Санду, решение Нацбанка принесет больше ясности и стабильности молдавским компаниям, экспортирующим свою продукцию на европейский рынок. Согласно официальным данным, более 60% коммерческих транзакций и 70% денежных переводов осуществляются в евро.
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молдавия, сша, майя санду, в мире, экономика
Молдавия, США, Майя Санду, В мире, Экономика
Санду приветствует переход на евро в качестве базовой валюты
Санду: переход на евро вместо доллара принесет пользу внешней торговле