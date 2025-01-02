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Экологическая акция "Елочный круговорот" стартовала в Москве - РИА Новости, 02.01.2025
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05:30 02.01.2025
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Экологическая акция "Елочный круговорот" стартовала в Москве
Экологическая акция "Елочный круговорот" стартовала в Москве - РИА Новости, 02.01.2025
Экологическая акция "Елочный круговорот" стартовала в Москве
Экологическая акция "Елочный круговорот", в рамках которой будут перерабатываться хвойные деревья, стартует в Москве в четверг, 2 января. РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T05:30:00+03:00
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москва
общество
городское хозяйство москвы
московский зоопарк
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Экологическая акция "Елочный круговорот", в рамках которой будут перерабатываться хвойные деревья, стартует в Москве в четверг, 2 января. Ранее на сайте мэра и правительства Москвы сообщалось, что в столице 2 января 2025 года начнется традиционная акция "Елочный круговорот", в рамках которой жители всех округов Москвы могут принести новогодние деревья в точки сбора до 28 февраля, пункты приема которых будут работать ежедневно. Сдать ель можно бесплатно, но сперва дерево нужно освободить от всех новогодних украшений - игрушек и мишуры. Город гарантировал грамотную утилизацию новогодних деревьев. Из елей сделают древесную щепу для экологических проектов. Ее используют для защиты и удобрения почв при создании экотроп и для подсыпки в вольеры животных. В этом сезоне щепу впервые передадут в Московский зоопарк. Адреса проведения акции указаны на карте "Экоточки Москвы". Кроме того, на точках сбора пройдут экологические мастер-классы для детей и взрослых. Участников акции угостят чаем из самовара и бубликами.
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москва, общество, городское хозяйство москвы, московский зоопарк
Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы, Московский зоопарк
Экологическая акция "Елочный круговорот" стартовала в Москве

Экологическая акция "Елочный круговорот" стартовала в Москве со 2 января

© iStock.com / petrenkodНовогодняя елка
Новогодняя елка - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© iStock.com / petrenkod
Новогодняя елка. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Экологическая акция "Елочный круговорот", в рамках которой будут перерабатываться хвойные деревья, стартует в Москве в четверг, 2 января.
Ранее на сайте мэра и правительства Москвы сообщалось, что в столице 2 января 2025 года начнется традиционная акция "Елочный круговорот", в рамках которой жители всех округов Москвы могут принести новогодние деревья в точки сбора до 28 февраля, пункты приема которых будут работать ежедневно. Сдать ель можно бесплатно, но сперва дерево нужно освободить от всех новогодних украшений - игрушек и мишуры. Город гарантировал грамотную утилизацию новогодних деревьев.
Из елей сделают древесную щепу для экологических проектов. Ее используют для защиты и удобрения почв при создании экотроп и для подсыпки в вольеры животных. В этом сезоне щепу впервые передадут в Московский зоопарк.
Адреса проведения акции указаны на карте "Экоточки Москвы". Кроме того, на точках сбора пройдут экологические мастер-классы для детей и взрослых. Участников акции угостят чаем из самовара и бубликами.
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