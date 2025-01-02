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Китай включил 28 американских компаний в список экспортного контроля - РИА Новости, 02.01.2025
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11:59 02.01.2025
https://ria.ru/20250102/eksport-1992305069.html
Китай включил 28 американских компаний в список экспортного контроля
Китай включил 28 американских компаний в список экспортного контроля - РИА Новости, 02.01.2025
Китай включил 28 американских компаний в список экспортного контроля
Министерство коммерции Китая включило 28 американских компаний в список экспортного контроля, в отношении данных компаний запрещается экспорт товаров двойного... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T11:59:00+03:00
2025-01-02T11:59:00+03:00
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ПЕКИН, 2 янв – РИА Новости. Министерство коммерции Китая включило 28 американских компаний в список экспортного контроля, в отношении данных компаний запрещается экспорт товаров двойного назначения, следует из заявления китайского ведомства. Как следует из заявления, размещенного в четверг на официальном сайте минкоммерции КНР, в соответствии с китайскими законами, в частности, в области экспортного контроля товаров двойного назначения, в целях обеспечения национальной безопасности и интересов, а также в рамках исполнения международных обязательств в области нераспространения, китайская сторона приняла решение о включении в список экспортного контроля 28 компаний из США. Со 2 января этого года экспорт товаров двойного назначения в соответствующие 28 компаний США запрещается, соответствующая экспортная деятельность, ведущаяся в настоящее время в отношении данных компаний, немедленно прекращается. В заявлении также отмечается, что в исключительных случаях компания-экспортер может обратиться с ходатайством в министерство коммерции. В ведомстве уточнили, что в список экспортного контроля были включены такие компании, как General Dynamics, L3 Harris Technologies, Intelligent Epitaxy Technology, Clear Align LLC, Boeing Defense, Space &amp; Security, Lockheed Martin Corporation, Raytheon Missiles &amp; Defense, Lockheed Martin Missiles and Fire Control, Lockheed Martin Aeronautics, Raytheon/Lockheed Martin Javelin Joint Venture, Raytheon Missile Systems, General Dynamics Ordnance and Tactical Systems, General Dynamics Information Technology, General Dynamics Mission Systems, Inter-Coastal Electronics, System Studies &amp; Simulation, IronMountain Solutions, Applied Technologies Group, Axient, Lockheed Martin Missile System Integration Lab, Lockheed Martin Advanced Technology Laboratories, Lockheed Martin Ventures, Anduril Industries, Maritime Tactical Systems, Pacific Rim Defense, AEVEX Aerospace, LKD Aerospace, Summit Technologies Inc. Ранее в декабре министерство коммерции КНР сообщило, что Китай усилил экспортный контроль за поставками товаров двойного назначения в США, включая запрет на экспорт таких товаров, связанных с галлием, германием, сурьмой и сверхтвердыми материалами. 1 декабря 2024 года в Китае вступили в силу правила экспортного контроля товаров двойного назначения, которые, по утверждению китайских властей, разработаны для координации высококачественного развития с обеспечением высокого уровня безопасности, а также для обеспечения международного мира.
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технологии, китай, сша, raytheon, general dynamics , в мире, экономика
Технологии, Китай, США, Raytheon, General Dynamics , В мире, Экономика
Китай включил 28 американских компаний в список экспортного контроля

Минкоммерции КНР включило 28 компаний США в список экспортного контроля

© РИА Новости / Мария ЧаплыгинаДом Народных собраний Китая
Дом Народных собраний Китая - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости / Мария Чаплыгина
Дом Народных собраний Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 2 янв – РИА Новости. Министерство коммерции Китая включило 28 американских компаний в список экспортного контроля, в отношении данных компаний запрещается экспорт товаров двойного назначения, следует из заявления китайского ведомства.
Как следует из заявления, размещенного в четверг на официальном сайте минкоммерции КНР, в соответствии с китайскими законами, в частности, в области экспортного контроля товаров двойного назначения, в целях обеспечения национальной безопасности и интересов, а также в рамках исполнения международных обязательств в области нераспространения, китайская сторона приняла решение о включении в список экспортного контроля 28 компаний из США.
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Со 2 января этого года экспорт товаров двойного назначения в соответствующие 28 компаний США запрещается, соответствующая экспортная деятельность, ведущаяся в настоящее время в отношении данных компаний, немедленно прекращается.
В заявлении также отмечается, что в исключительных случаях компания-экспортер может обратиться с ходатайством в министерство коммерции.
В ведомстве уточнили, что в список экспортного контроля были включены такие компании, как General Dynamics, L3 Harris Technologies, Intelligent Epitaxy Technology, Clear Align LLC, Boeing Defense, Space & Security, Lockheed Martin Corporation, Raytheon Missiles & Defense, Lockheed Martin Missiles and Fire Control, Lockheed Martin Aeronautics, Raytheon/Lockheed Martin Javelin Joint Venture, Raytheon Missile Systems, General Dynamics Ordnance and Tactical Systems, General Dynamics Information Technology, General Dynamics Mission Systems, Inter-Coastal Electronics, System Studies & Simulation, IronMountain Solutions, Applied Technologies Group, Axient, Lockheed Martin Missile System Integration Lab, Lockheed Martin Advanced Technology Laboratories, Lockheed Martin Ventures, Anduril Industries, Maritime Tactical Systems, Pacific Rim Defense, AEVEX Aerospace, LKD Aerospace, Summit Technologies Inc.
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1 декабря 2024 года в Китае вступили в силу правила экспортного контроля товаров двойного назначения, которые, по утверждению китайских властей, разработаны для координации высококачественного развития с обеспечением высокого уровня безопасности, а также для обеспечения международного мира.
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