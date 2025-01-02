https://ria.ru/20250102/dtp-1992342122.html

СМИ сообщили о почти 30 россиянах, пострадавших в ДТП в Таиланде

СМИ сообщили о почти 30 россиянах, пострадавших в ДТП в Таиланде - РИА Новости, 02.01.2025

СМИ сообщили о почти 30 россиянах, пострадавших в ДТП в Таиланде

Почти 30 россиян пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Таиланде, которое произошло в четверг вечером на выезде с платной автотрассы по направлению к... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T19:15:00+03:00

2025-01-02T19:15:00+03:00

2025-01-02T19:16:00+03:00

таиланд

паттайя

россия

происшествия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/02/1992334546_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2aa9f72893cd3bc2e76b974fbdff3ea7.jpg

БАНГКОК, 2 янв – РИА Новости. Почти 30 россиян пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Таиланде, которое произошло в четверг вечером на выезде с платной автотрассы по направлению к курортному городу Паттайя, сообщает таиландская газета "Матичон". "Автобус с 37 российскими туристами на большой скорости внезапно перестроился на соседнюю полосу движения и врезался в ограждение платной автотрассы №7 у пункта оплаты на выезде в сторону города Паттайя, и врезался в заднюю часть автомобиля Toyota Fortuner (стоявшего на пункте оплаты – ред.), нанеся значительный ущерб обоим транспортным средствам", - говорится в сообщении. По данным издания, 27 российских туристов получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медучреждения, остальным 10 пассажирам, которые не пострадали, принимающая туристическая фирма предоставила транспорт для возвращения в гостиницы, в которых они проживают. Газета "Тхаи Рат" сообщает, что автобус с иностранными туристами, попавший аварию на пункте оплаты дороги №7, следовал из провинции Районг, находящейся в 50-70 километрах южнее Паттайи. Из Районга часто стартуют однодневные морские экскурсии по островам Сиамского залива, популярные у россиян. Заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин подтвердил РИА Новости информацию о произошедшем ДТП. "Мы в консульском отделе уже в курсе этого инцидента. В автобусе находились туристы, приехавшие в Таиланд по линии туроператора "Анекс Тур". По предварительным данным, пострадали 27 россиян. Информации о погибших на данный момент у нас нет", - сказал агентству дипломат.

https://ria.ru/20241109/egipet-1982878260.html

https://ria.ru/20241125/dtp-1985557966.html

таиланд

паттайя

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Момент ДТП с пассажирским автобусом в Таиланде Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Таиланде. 2025-01-02T19:15 true PT0M19S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

таиланд, паттайя, россия, происшествия, в мире