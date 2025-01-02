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СМИ сообщили о почти 30 россиянах, пострадавших в ДТП в Таиланде - РИА Новости, 02.01.2025
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19:15 02.01.2025 (обновлено: 19:16 02.01.2025)
https://ria.ru/20250102/dtp-1992342122.html
СМИ сообщили о почти 30 россиянах, пострадавших в ДТП в Таиланде
СМИ сообщили о почти 30 россиянах, пострадавших в ДТП в Таиланде - РИА Новости, 02.01.2025
СМИ сообщили о почти 30 россиянах, пострадавших в ДТП в Таиланде
Почти 30 россиян пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Таиланде, которое произошло в четверг вечером на выезде с платной автотрассы по направлению к... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T19:15:00+03:00
2025-01-02T19:16:00+03:00
таиланд
паттайя
россия
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БАНГКОК, 2 янв – РИА Новости. Почти 30 россиян пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Таиланде, которое произошло в четверг вечером на выезде с платной автотрассы по направлению к курортному городу Паттайя, сообщает таиландская газета "Матичон". "Автобус с 37 российскими туристами на большой скорости внезапно перестроился на соседнюю полосу движения и врезался в ограждение платной автотрассы №7 у пункта оплаты на выезде в сторону города Паттайя, и врезался в заднюю часть автомобиля Toyota Fortuner (стоявшего на пункте оплаты – ред.), нанеся значительный ущерб обоим транспортным средствам", - говорится в сообщении. По данным издания, 27 российских туристов получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медучреждения, остальным 10 пассажирам, которые не пострадали, принимающая туристическая фирма предоставила транспорт для возвращения в гостиницы, в которых они проживают. Газета "Тхаи Рат" сообщает, что автобус с иностранными туристами, попавший аварию на пункте оплаты дороги №7, следовал из провинции Районг, находящейся в 50-70 километрах южнее Паттайи. Из Районга часто стартуют однодневные морские экскурсии по островам Сиамского залива, популярные у россиян. Заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин подтвердил РИА Новости информацию о произошедшем ДТП. "Мы в консульском отделе уже в курсе этого инцидента. В автобусе находились туристы, приехавшие в Таиланд по линии туроператора "Анекс Тур". По предварительным данным, пострадали 27 россиян. Информации о погибших на данный момент у нас нет", - сказал агентству дипломат.
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РИА Новости
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Момент ДТП с пассажирским автобусом в Таиланде
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Таиланде.
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таиланд, паттайя, россия, происшествия, в мире
Таиланд, Паттайя, Россия, Происшествия, В мире
СМИ сообщили о почти 30 россиянах, пострадавших в ДТП в Таиланде

"Матичон": ДТП с автобусом в Таиланде пострадали 27 российских туристов

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БАНГКОК, 2 янв – РИА Новости. Почти 30 россиян пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Таиланде, которое произошло в четверг вечером на выезде с платной автотрассы по направлению к курортному городу Паттайя, сообщает таиландская газета "Матичон".
"Автобус с 37 российскими туристами на большой скорости внезапно перестроился на соседнюю полосу движения и врезался в ограждение платной автотрассы №7 у пункта оплаты на выезде в сторону города Паттайя, и врезался в заднюю часть автомобиля Toyota Fortuner (стоявшего на пункте оплаты – ред.), нанеся значительный ущерб обоим транспортным средствам", - говорится в сообщении.
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В ДТП с пассажирским автобусом в Египте пострадали российские туристы
9 ноября 2024, 23:02
По данным издания, 27 российских туристов получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медучреждения, остальным 10 пассажирам, которые не пострадали, принимающая туристическая фирма предоставила транспорт для возвращения в гостиницы, в которых они проживают.
Газета "Тхаи Рат" сообщает, что автобус с иностранными туристами, попавший аварию на пункте оплаты дороги №7, следовал из провинции Районг, находящейся в 50-70 километрах южнее Паттайи. Из Районга часто стартуют однодневные морские экскурсии по островам Сиамского залива, популярные у россиян.
Заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин подтвердил РИА Новости информацию о произошедшем ДТП.
"Мы в консульском отделе уже в курсе этого инцидента. В автобусе находились туристы, приехавшие в Таиланд по линии туроператора "Анекс Тур". По предварительным данным, пострадали 27 россиян. Информации о погибших на данный момент у нас нет", - сказал агентству дипломат.
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ТаиландПаттайяРоссияПроисшествияВ мире
 
 
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