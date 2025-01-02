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В Удмуртии один человек погиб в ДТП с двумя автомобилями
В Удмуртии один человек погиб в ДТП с двумя автомобилями - РИА Новости, 02.01.2025
В Удмуртии один человек погиб в ДТП с двумя автомобилями
Один человек погиб, девять, в том числе трое детей, пострадали при столкновении двух легковушек в Удмуртии, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T17:30:00+03:00
2025-01-02T17:30:00+03:00
2025-01-02T17:45:00+03:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
удмуртская республика (удмуртия)
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Один человек погиб, девять, в том числе трое детей, пострадали при столкновении двух легковушек в Удмуртии, сообщает МЧС России в Telegram-канале."Возле села Горняк столкнулись две легковушки. Предварительно, пострадали девять человек, в том числе трое детей. К сожалению, погибла женщина. Сотрудники МЧС России деблокировали четырех человек, из них двое детей", - говорится в сообщении ведомства.
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), удмуртская республика (удмуртия)
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Удмуртская Республика (Удмуртия)
В Удмуртии один человек погиб в ДТП с двумя автомобилями
В Удмуртии один человек погиб и 9 пострадали при столкновении двух легковушек