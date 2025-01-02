https://ria.ru/20250102/dtp-1992335336.html

В Удмуртии один человек погиб в ДТП с двумя автомобилями

В Удмуртии один человек погиб в ДТП с двумя автомобилями - РИА Новости, 02.01.2025

В Удмуртии один человек погиб в ДТП с двумя автомобилями

Один человек погиб, девять, в том числе трое детей, пострадали при столкновении двух легковушек в Удмуртии, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T17:30:00+03:00

2025-01-02T17:30:00+03:00

2025-01-02T17:45:00+03:00

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

удмуртская республика (удмуртия)

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Один человек погиб, девять, в том числе трое детей, пострадали при столкновении двух легковушек в Удмуртии, сообщает МЧС России в Telegram-канале."Возле села Горняк столкнулись две легковушки. Предварительно, пострадали девять человек, в том числе трое детей. К сожалению, погибла женщина. Сотрудники МЧС России деблокировали четырех человек, из них двое детей", - говорится в сообщении ведомства.

удмуртская республика (удмуртия)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), удмуртская республика (удмуртия)