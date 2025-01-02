https://ria.ru/20250102/dtp-1992329947.html

При столкновении легковушек в Крыму погибли три человека

При столкновении легковушек в Крыму погибли три человека - РИА Новости, 02.01.2025

При столкновении легковушек в Крыму погибли три человека

Три человека, включая двух детей, погибли при столкновении легковушек в Крыму, еще пятеро пострадали, сообщает пресс-служба МВД региона. РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T16:30:00+03:00

2025-01-02T16:30:00+03:00

2025-01-02T17:25:00+03:00

происшествия

советский район

авто

джанкой

chevrolet

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости. Три человека, включая двух детей, погибли при столкновении легковушек в Крыму, еще пятеро пострадали, сообщает пресс-служба МВД региона.Авария произошла вблизи села Шахтино Советского района."В результате ДТП погибли трое пассажиров автомобиля "Лада Калина", двое из которых несовершеннолетние 2018 и 2023 годов рождения. Двое водителей, один пассажир 2015 года рождения, находившийся в автомобиле Chevrolet, и два пассажира автомобиля "Лада Калина" с травмами доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.По предварительным данным полиции, водитель Chevrolet, 1993 года рождения, двигаясь в направлении Джанкоя на правом закруглении дороги, не справившись с управлением, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем "Лада Калина", который двигался во встречном направлении прямо. По факту смертельного ДТП начата проверка.

https://ria.ru/20250102/dtp-1992319907.html

советский район

джанкой

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происшествия, советский район, авто, джанкой, chevrolet