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При столкновении легковушек в Крыму погибли три человека - РИА Новости, 02.01.2025
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16:30 02.01.2025 (обновлено: 17:25 02.01.2025)
https://ria.ru/20250102/dtp-1992329947.html
При столкновении легковушек в Крыму погибли три человека
При столкновении легковушек в Крыму погибли три человека - РИА Новости, 02.01.2025
При столкновении легковушек в Крыму погибли три человека
Три человека, включая двух детей, погибли при столкновении легковушек в Крыму, еще пятеро пострадали, сообщает пресс-служба МВД региона. РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T16:30:00+03:00
2025-01-02T17:25:00+03:00
происшествия
советский район
авто
джанкой
chevrolet
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости. Три человека, включая двух детей, погибли при столкновении легковушек в Крыму, еще пятеро пострадали, сообщает пресс-служба МВД региона.Авария произошла вблизи села Шахтино Советского района."В результате ДТП погибли трое пассажиров автомобиля "Лада Калина", двое из которых несовершеннолетние 2018 и 2023 годов рождения. Двое водителей, один пассажир 2015 года рождения, находившийся в автомобиле Chevrolet, и два пассажира автомобиля "Лада Калина" с травмами доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.По предварительным данным полиции, водитель Chevrolet, 1993 года рождения, двигаясь в направлении Джанкоя на правом закруглении дороги, не справившись с управлением, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем "Лада Калина", который двигался во встречном направлении прямо. По факту смертельного ДТП начата проверка.
https://ria.ru/20250102/dtp-1992319907.html
советский район
джанкой
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происшествия, советский район, авто, джанкой, chevrolet
Происшествия, Советский район, Авто, Джанкой, Chevrolet
При столкновении легковушек в Крыму погибли три человека

МВД: при столкновении легковушек в Крыму погибли три человека, пятеро пострадали

© Фото : МВД по Республике КрымНа месте ДТП на автодороге Таврида-Джанкой-Красноперекопск в Крыму
На месте ДТП на автодороге Таврида-Джанкой-Красноперекопск в Крыму - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© Фото : МВД по Республике Крым
На месте ДТП на автодороге Таврида-Джанкой-Красноперекопск в Крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости. Три человека, включая двух детей, погибли при столкновении легковушек в Крыму, еще пятеро пострадали, сообщает пресс-служба МВД региона.
Авария произошла вблизи села Шахтино Советского района.
"В результате ДТП погибли трое пассажиров автомобиля "Лада Калина", двое из которых несовершеннолетние 2018 и 2023 годов рождения. Двое водителей, один пассажир 2015 года рождения, находившийся в автомобиле Chevrolet, и два пассажира автомобиля "Лада Калина" с травмами доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
По предварительным данным полиции, водитель Chevrolet, 1993 года рождения, двигаясь в направлении Джанкоя на правом закруглении дороги, не справившись с управлением, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем "Лада Калина", который двигался во встречном направлении прямо. По факту смертельного ДТП начата проверка.
На месте ДТП на Дмитровском шоссе в Подмосковье. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
На Дмитровском шоссе грузовик сбил пешехода и перевернулся
15:03
 
ПроисшествияСоветский районАвтоДжанкойChevrolet
 
 
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