https://ria.ru/20250102/dtp-1992319907.html
На Дмитровском шоссе грузовик сбил пешехода и перевернулся
На Дмитровском шоссе грузовик сбил пешехода и перевернулся - РИА Новости, 02.01.2025
На Дмитровском шоссе грузовик сбил пешехода и перевернулся
На Дмитровском шоссе грузовой автомобиль сбил пешехода и перевернулся, сообщили РИА Новости в областном управлении МВД России. РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T15:03:00+03:00
2025-01-02T15:03:00+03:00
2025-01-02T16:31:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. На Дмитровском шоссе грузовой автомобиль сбил пешехода и перевернулся, сообщили РИА Новости в областном управлении МВД России. "На 29-м километре грузовая автомашина Mercedes совершила наезд на пешехода, после чего перевернулась", — сказал собеседник агентства. По его словам, сейчас движение на этом участке трассы ограничено. Состояние пострадавшего уточняется. Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства произошедшего.
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происшествия, московская область (подмосковье), гибдд мвд рф, mercedes
Происшествия, Московская область (Подмосковье), ГИБДД МВД РФ, Mercedes
На Дмитровском шоссе грузовик сбил пешехода и перевернулся
На Дмитровском шоссе грузовая машина Mercedes сбила пешехода и перевернулась