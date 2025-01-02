https://ria.ru/20250102/dtp-1992319907.html

На Дмитровском шоссе грузовик сбил пешехода и перевернулся

На Дмитровском шоссе грузовик сбил пешехода и перевернулся - РИА Новости, 02.01.2025

На Дмитровском шоссе грузовик сбил пешехода и перевернулся

На Дмитровском шоссе грузовой автомобиль сбил пешехода и перевернулся, сообщили РИА Новости в областном управлении МВД России. РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T15:03:00+03:00

2025-01-02T15:03:00+03:00

2025-01-02T16:31:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

гибдд мвд рф

mercedes

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. На Дмитровском шоссе грузовой автомобиль сбил пешехода и перевернулся, сообщили РИА Новости в областном управлении МВД России. "На 29-м километре грузовая автомашина Mercedes совершила наезд на пешехода, после чего перевернулась", — сказал собеседник агентства. По его словам, сейчас движение на этом участке трассы ограничено. Состояние пострадавшего уточняется. Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20250102/blagoveschensk-1992286578.html

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2025

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происшествия, московская область (подмосковье), гибдд мвд рф, mercedes