https://ria.ru/20250102/donbass-1992292658.html

Британский наемник рассказал о бегстве с позиций в Донбассе

Британский наемник рассказал о бегстве с позиций в Донбассе - РИА Новости, 02.01.2025

Британский наемник рассказал о бегстве с позиций в Донбассе

Двенадцать наемников, воюющих за ВСУ в Донбассе, покинули позиции в знак протеста против действий украинского командования, рассказал на видео, которое есть в... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T09:52:00+03:00

2025-01-02T09:52:00+03:00

2025-01-02T09:56:00+03:00

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ЛУГАНСК, 2 янв — РИА Новости. Двенадцать наемников, воюющих за ВСУ в Донбассе, покинули позиции в знак протеста против действий украинского командования, рассказал на видео, которое есть в распоряжении РИА Новости, взятый в плен в Донбассе наемник из Великобритании Хейден Уильям Дэвис. Ранее РИА Новости сообщали, что военнослужащие группировки войск "Центр" взяли в плен в Торецке на донецком участке фронта наемника из Великобритании, воевавшего на стороне ВСУ. "Нам очень не нравится командование, которое допускает совершение военных преступлений. Я был на позиции, вообще моей задачей было находиться на наблюдательном пункте. Я лично слышал по рации, как кому-то был отдан приказ убить трех человек. Я помню, как один из командиров сказал: "Убей их". Где-то на другой позиции. Я не знаю, где точно, но я практически уверен, что там женщину и подростка убили... Для всех, кто был со мной на наблюдательном пункте, это стало последней каплей. Двенадцать человек захотели разорвать контракты в данную минуту", - рассказал Дэвис. Он подчеркнул, что командование ВСУ использует личный состав "как мясо". "Командованию наплевать на тебя, им все равно, они используют тебя в качестве мяса. Они говорят, что ты будешь находиться на позиции от трех до пяти дней, но держит тебя там десять дней, а потом посылают тебя на другую позицию. Я наотрез отказался переходить на другую позицию: нет никакой информации, у нас нет снаряжения", - сказал Дэвис. Он уточнил, что после того, как он покинул позицию, он прятался два месяца в одном из блиндажей. "Парень, который был вместе со мной, погиб из-за дронов и всего остального. Другой сбежал. Я отошел, чтобы найти укрытие, но в меня снова прилетела граната. Но не с российской стороны, я думаю, что она была украинская, скинутая с дрона… Поэтому я решил найти блиндаж... И я прятался в блиндаже примерно два месяца", - добавил Дэвис. По его словам, трупы многих его сослуживцев, погибших в боях, также остаются на позициях. "Отличный парень из Южной Африки мертвый лежит в деревянном ящичке посреди Торецка. Его труп лежал в 50 метрах от моего блиндажа... Если вы придете на Украину в качестве бойца иностранного легиона, я правда, я являюсь исключением. Здесь вы будете уничтожены... и ничего хорошего в этом нет, и Украине тоже на вас наплевать", - пояснил он.

https://ria.ru/20241128/vsu-1986295646.html

https://ria.ru/20241128/naemnik-1986308331.html

https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html

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Британский наемник о бегстве сослуживцев с позиций в Донбассе Пленный наемник из Великобритании Хейден Уильям Дэвис рассказал о бегстве его сослуживцев с позиций в Донбассе в знак протеста против действий украинского командования, допускающего совершение военных преступлений. «Я лично слышал по рации, как кому-то был отдан приказ убить трех человек. Я помню, как один из командиров сказал: "Убей их". Где-то на другой позиции. Я не знаю, где точно, но я практически уверен, что там женщину и подростка убили» Он считает исключением тот факт, что остался жив, отмечая, что «если вы придете на Украину в качестве бойца иностранного легиона, вы будете уничтожены». 2025-01-02T09:52 true PT1M53S

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Ольга Фомченкова

в мире, великобритания, торецк, украина, вооруженные силы украины