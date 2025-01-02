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Аналитик спрогнозировал курс доллара в 2025 году - РИА Новости, 02.01.2025
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07:01 02.01.2025 (обновлено: 07:08 02.01.2025)
https://ria.ru/20250102/dollar-1992286881.html
Аналитик спрогнозировал курс доллара в 2025 году
Аналитик спрогнозировал курс доллара в 2025 году - РИА Новости, 02.01.2025
Аналитик спрогнозировал курс доллара в 2025 году
Средний курс доллара в 2025 году составит 101,8 рубля, поддержку курсу окажет торговый профицит и продажи валюты в рамках бюджетного правила, однако любое... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T07:01:00+03:00
2025-01-02T07:08:00+03:00
экономика
россия
михаил васильев
алексей девятов
совкомбанк
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Средний курс доллара в 2025 году составит 101,8 рубля, поддержку курсу окажет торговый профицит и продажи валюты в рамках бюджетного правила, однако любое серьезное геополитическое обострение будет приводить к краткосрочным колебаниям курса, следует из консенсус-прогноза РИА Новости. Осенью курс рубля начал ослабевать, пока в конце ноября не достиг минимальных с марта 2022 года значений. Тогда в Минэкономразвития заявили, что это не связано с фундаментальными факторами, а обусловлено укреплением доллара к мировым валютам и опасениями участников внешнеэкономической деятельности относительно дальнейшего взаимодействия с контрагентами на фоне очередного ужесточения санкций против России. Однако тогда ЦБ принял решение приостановить покупки валюты в рамках бюджетного правила в целях снижения волатильности финансовых рынков до конца года, а отложенные покупки начнет с 9 января 2025 года. Среднегодовой курс доллара к концу декабря составил около 92,5 рубля, а в декабре он был на уровне 102,6 рубля. "В 2025 году не ожидаем существенного ухудшения позиций рубля. Средний курс прогнозируем в районе 105,5 рубля за доллар. Полагаем, что курс уже находится вблизи справедливых уровней, и наш прогноз предполагает его движение только при изменении фундаментальных предпосылок (таких как опережающий рост инфляции в России, умеренное сужение внешнеторгового профицита)", - говорит управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов. Однако он предупреждает, что возможные обострения геополитических рисков в 2025 году могут привести к локальным колебаниям курса. "Геополитический фактор, как мы надеемся, ослабит свое влияние на курс к концу 2025 года. Наш прогнозный ориентир на конец года: 107,7 рубля за доллар", - добавил он. Согласно ожиданиям главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, средний курс доллара составит 108 рублей, при этом 102 рубля он будет стоить в первом квартале и 111 рублей - в четвертом. Основную поддержку рублю по-прежнему будет оказывать профицит торгового баланса – Россия за квартал экспортирует примерно на 30 миллиардов долларов больше, чем импортирует. Кроме того, в пользу рубля будут выступать ежедневные продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций и высокие рублевые процентные ставки. Самая оптимистичная оценка у главного экономиста банка "Уралсиб" Алексея Девятова - 96,9 рубля. "Мы ожидаем, что на горизонте в два-три месяца рубль умеренно укрепится. Ослабление российской валюты в ноябре было вызвано новыми санкциями в отношении российских финансовых институтов. Сейчас бизнес нашел новые каналы расчетов, а паника на валютном рынке улеглась. Однако в дальнейшем рубль вернется к снижению на фоне постепенного ухудшения платежного баланса нашей страны", - пояснил он. "В целом развитие ситуации на валютном рынке будет в том числе зависеть от развития геополитической ситуации и от ситуации с платежами за экспорт и импорт в условиях санкций", - заключил Васильев из Совкомбанка.
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экономика, россия, михаил васильев, алексей девятов, совкомбанк, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Михаил Васильев, Алексей Девятов, Совкомбанк, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Аналитик спрогнозировал курс доллара в 2025 году

Среднегодовой курс доллара по прогнозам составит 101,8 рубля

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Средний курс доллара в 2025 году составит 101,8 рубля, поддержку курсу окажет торговый профицит и продажи валюты в рамках бюджетного правила, однако любое серьезное геополитическое обострение будет приводить к краткосрочным колебаниям курса, следует из консенсус-прогноза РИА Новости.
Осенью курс рубля начал ослабевать, пока в конце ноября не достиг минимальных с марта 2022 года значений. Тогда в Минэкономразвития заявили, что это не связано с фундаментальными факторами, а обусловлено укреплением доллара к мировым валютам и опасениями участников внешнеэкономической деятельности относительно дальнейшего взаимодействия с контрагентами на фоне очередного ужесточения санкций против России.
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Однако тогда ЦБ принял решение приостановить покупки валюты в рамках бюджетного правила в целях снижения волатильности финансовых рынков до конца года, а отложенные покупки начнет с 9 января 2025 года. Среднегодовой курс доллара к концу декабря составил около 92,5 рубля, а в декабре он был на уровне 102,6 рубля.
"В 2025 году не ожидаем существенного ухудшения позиций рубля. Средний курс прогнозируем в районе 105,5 рубля за доллар. Полагаем, что курс уже находится вблизи справедливых уровней, и наш прогноз предполагает его движение только при изменении фундаментальных предпосылок (таких как опережающий рост инфляции в России, умеренное сужение внешнеторгового профицита)", - говорит управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.
Однако он предупреждает, что возможные обострения геополитических рисков в 2025 году могут привести к локальным колебаниям курса. "Геополитический фактор, как мы надеемся, ослабит свое влияние на курс к концу 2025 года. Наш прогнозный ориентир на конец года: 107,7 рубля за доллар", - добавил он.
Согласно ожиданиям главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, средний курс доллара составит 108 рублей, при этом 102 рубля он будет стоить в первом квартале и 111 рублей - в четвертом. Основную поддержку рублю по-прежнему будет оказывать профицит торгового баланса – Россия за квартал экспортирует примерно на 30 миллиардов долларов больше, чем импортирует. Кроме того, в пользу рубля будут выступать ежедневные продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций и высокие рублевые процентные ставки.
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Самая оптимистичная оценка у главного экономиста банка "Уралсиб" Алексея Девятова - 96,9 рубля. "Мы ожидаем, что на горизонте в два-три месяца рубль умеренно укрепится. Ослабление российской валюты в ноябре было вызвано новыми санкциями в отношении российских финансовых институтов. Сейчас бизнес нашел новые каналы расчетов, а паника на валютном рынке улеглась. Однако в дальнейшем рубль вернется к снижению на фоне постепенного ухудшения платежного баланса нашей страны", - пояснил он.
"В целом развитие ситуации на валютном рынке будет в том числе зависеть от развития геополитической ситуации и от ситуации с платежами за экспорт и импорт в условиях санкций", - заключил Васильев из Совкомбанка.
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