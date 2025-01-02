https://ria.ru/20250102/dnepropetrovsk-1992336316.html

В Днепропетровске прогремели взрывы

В Днепропетровске прогремели взрывы - РИА Новости, 02.01.2025

В Днепропетровске прогремели взрывы

Взрывы прогремели в городе Днепропетровске на востоке Украины на фоне воздушной тревоги в регионе, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T17:39:00+03:00

2025-01-02T17:39:00+03:00

2025-01-02T17:39:00+03:00

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Днепропетровске на востоке Украины на фоне воздушной тревоги в регионе, сообщает украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 17.29 мск, воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях Украины. "В Днепре (украинское название Днепропетровска -ред.) слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250102/ukraina-1992255423.html

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днепропетровск, украина, в мире