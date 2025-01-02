https://ria.ru/20250102/delo-1992344159.html

После удара ВСУ по курскому селу завели уголовное дело о теракте

После удара ВСУ по курскому селу завели уголовное дело о теракте - РИА Новости, 02.01.2025

После удара ВСУ по курскому селу завели уголовное дело о теракте

Уголовное дело о теракте возбуждено в отношении боевиков вооруженных формирований Украины (ВФУ), нанесших ракетный удар по населенному пункту Ивановское... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T19:59:00+03:00

2025-01-02T19:59:00+03:00

2025-01-02T20:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

россия

рыльский район

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено в отношении боевиков вооруженных формирований Украины (ВФУ), нанесших ракетный удар по населенному пункту Ивановское Рыльского района Курской области, в результате которого пострадал один человек, сообщает СК РФ. "Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении боевиков ВФУ, совершивших террористический акт против мирного населения Курской области (пункт "б" часть 3 статьи 205 УК РФ). Установлено, что 2 января 2025 года боевики ВФУ, используя дистанционные средства огневого поражения, нанесли ракетный удар по населенному пункту Ивановское Рыльского района Курской области, где находились мирные жители. В результате один человек получил ранение, также существенные повреждения нанесены объектам гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК. Отмечается, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к уголовной ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению.

https://ria.ru/20250102/svo-1992313822.html

курская область

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происшествия, курская область, россия, рыльский район, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины