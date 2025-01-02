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После удара ВСУ по курскому селу завели уголовное дело о теракте
После удара ВСУ по курскому селу завели уголовное дело о теракте - РИА Новости, 02.01.2025
После удара ВСУ по курскому селу завели уголовное дело о теракте
Уголовное дело о теракте возбуждено в отношении боевиков вооруженных формирований Украины (ВФУ), нанесших ракетный удар по населенному пункту Ивановское... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T19:59:00+03:00
2025-01-02T19:59:00+03:00
2025-01-02T20:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
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следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено в отношении боевиков вооруженных формирований Украины (ВФУ), нанесших ракетный удар по населенному пункту Ивановское Рыльского района Курской области, в результате которого пострадал один человек, сообщает СК РФ. "Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении боевиков ВФУ, совершивших террористический акт против мирного населения Курской области (пункт "б" часть 3 статьи 205 УК РФ). Установлено, что 2 января 2025 года боевики ВФУ, используя дистанционные средства огневого поражения, нанесли ракетный удар по населенному пункту Ивановское Рыльского района Курской области, где находились мирные жители. В результате один человек получил ранение, также существенные повреждения нанесены объектам гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК. Отмечается, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к уголовной ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению.
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происшествия, курская область, россия, рыльский район, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Россия, Рыльский район, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
После удара ВСУ по курскому селу завели уголовное дело о теракте
СК: после удара по селу Ивановское в Курской области завели дело о теракте