https://ria.ru/20250102/dannye-1992286250.html
Названы способы защитить данные при переходе по вредоносной ссылке
Названы способы защитить данные при переходе по вредоносной ссылке - РИА Новости, 02.01.2025
Названы способы защитить данные при переходе по вредоносной ссылке
Россиянам советуют, чтобы защитить данные в случае перехода по вредоносной ссылке, сразу выключить Wi-Fi и мобильный интернет, а также обновить пароли,... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T06:43:00+03:00
2025-01-02T06:43:00+03:00
2025-01-02T06:43:00+03:00
общество
руслан пермяков
томский университет систем управления и радиоэлектроники
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Россиянам советуют, чтобы защитить данные в случае перехода по вредоносной ссылке, сразу выключить Wi-Fi и мобильный интернет, а также обновить пароли, рассказал РИА Новости замдиректора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков. "Если вы перешли по вредоносной ссылке, можно сделать: не вводите никаких данных, особенно личных или финансовых, не загружайте файлы и не устанавливайте программы, если это было предложено, а также отключите устройство от интернета (Wi-Fi и мобильные сети). Это может предотвратить передачу данных или установку вредоносного ПО и, если вы ввели пароль, смените его как можно скорее", - сказал эксперт. Он также отметил, что для критически важных аккаунтов - почты, банковских приложений - нужно использовать сложные уникальные пароли. Эксперт посоветовал проверить и счета на наличие подозрительных операций и сообщить в банк, если есть подозрения на компрометацию данных.
https://ria.ru/20241209/gosduma-1988067962.html
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общество, руслан пермяков, томский университет систем управления и радиоэлектроники
Общество, Руслан Пермяков, Томский университет систем управления и радиоэлектроники
Названы способы защитить данные при переходе по вредоносной ссылке
Россиянам посоветовали выключить Wi-Fi и обновить пароли для защиты данных
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Россиянам советуют, чтобы защитить данные в случае перехода по вредоносной ссылке, сразу выключить Wi-Fi и мобильный интернет, а также обновить пароли, рассказал РИА Новости замдиректора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков.
"Если вы перешли по вредоносной ссылке, можно сделать: не вводите никаких данных, особенно личных или финансовых, не загружайте файлы и не устанавливайте программы, если это было предложено, а также отключите устройство от интернета (Wi-Fi и мобильные сети). Это может предотвратить передачу данных или установку вредоносного ПО и, если вы ввели пароль, смените его как можно скорее", - сказал эксперт.
Он также отметил, что для критически важных аккаунтов - почты, банковских приложений - нужно использовать сложные уникальные пароли.
Эксперт посоветовал проверить и счета на наличие подозрительных операций и сообщить в банк, если есть подозрения на компрометацию данных.