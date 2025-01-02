https://ria.ru/20250102/dannye-1992286250.html

Названы способы защитить данные при переходе по вредоносной ссылке

Названы способы защитить данные при переходе по вредоносной ссылке - РИА Новости, 02.01.2025

Названы способы защитить данные при переходе по вредоносной ссылке

Россиянам советуют, чтобы защитить данные в случае перехода по вредоносной ссылке, сразу выключить Wi-Fi и мобильный интернет, а также обновить пароли,... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T06:43:00+03:00

2025-01-02T06:43:00+03:00

2025-01-02T06:43:00+03:00

общество

руслан пермяков

томский университет систем управления и радиоэлектроники

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148851/54/1488515488_0:447:4240:2832_1920x0_80_0_0_25497f0eb0d5957470f22030612117dd.jpg

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Россиянам советуют, чтобы защитить данные в случае перехода по вредоносной ссылке, сразу выключить Wi-Fi и мобильный интернет, а также обновить пароли, рассказал РИА Новости замдиректора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков. "Если вы перешли по вредоносной ссылке, можно сделать: не вводите никаких данных, особенно личных или финансовых, не загружайте файлы и не устанавливайте программы, если это было предложено, а также отключите устройство от интернета (Wi-Fi и мобильные сети). Это может предотвратить передачу данных или установку вредоносного ПО и, если вы ввели пароль, смените его как можно скорее", - сказал эксперт. Он также отметил, что для критически важных аккаунтов - почты, банковских приложений - нужно использовать сложные уникальные пароли. Эксперт посоветовал проверить и счета на наличие подозрительных операций и сообщить в банк, если есть подозрения на компрометацию данных.

https://ria.ru/20241209/gosduma-1988067962.html

https://ria.ru/20241228/svyaz-1991876034.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, руслан пермяков, томский университет систем управления и радиоэлектроники