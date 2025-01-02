https://ria.ru/20250102/cybertruck-1992351337.html

ФБР пока не установило мотивы подозреваемого в подрыве Cybertruck

ФБР пока не установило мотивы подозреваемого в подрыве Cybertruck - РИА Новости, 02.01.2025

ФБР пока не установило мотивы подозреваемого в подрыве Cybertruck

Мотивы подозреваемого в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck у отеля Trump International в Лас-Вегасе в США остаются неустановленными, заявил в четверг... РИА Новости, 02.01.2025

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2025-01-02T22:24:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 2 янв – РИА Новости. Мотивы подозреваемого в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck у отеля Trump International в Лас-Вегасе в США остаются неустановленными, заявил в четверг журналистам представитель ФБР Спенсер Джеффрис."Мотивация на данный момент неизвестна. Мы продолжаем следовать за наводками как внутри страны, так и за рубежом. Это включает в себя обыски, опросы свидетелей, сбор судебно-медицинской информации и анализ фактов. Расследование ведется буквально по всему миру, чтобы установить возможную связь событий", – отметил Джеффрис на пресс-конференции.Он добавил, что следствие пока не располагает конкретной информацией."Мы понимаем, что это случилось у здания, связанного с (избранным президентомСША Дональдом) Трампом, и что использована Tesla, но у нас пока нет данных, которые определенно указывали бы на идеологию или другую конкретную причину", – подчеркнул он.Взрыв произошел 27 декабря 2024 года возле входа в отель Trump International Hotel. В результате инцидента погиб находившийся в автомобиле человек, еще семеро получили незначительные травмы.

https://ria.ru/20250102/mask-1992350373.html

https://ria.ru/20250102/tramp-1992349509.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Загоревшийся Tesla Cybertruck у входа в Trump International Hotel Tesla Cybertruck взорвался и загорелся у входа в Trump International Hotel в Лас-Вегасе, пишут в соцсетях. Что стало причиной, не уточняется. Предположительно, обошлось без пострадавших. 2025-01-02T22:24 true PT1M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

лас-вегас, фбр, tesla motors, взрыв tesla cybertruck в лас-вегасе, в мире, сша