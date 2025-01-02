https://ria.ru/20250102/cybertruck-1992342648.html

Погибшим при взрыве в Лас-Вегасе оказался сам подозреваемый, сообщили СМИ

Погибшим при взрыве в Лас-Вегасе оказался сам подозреваемый, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.01.2025

Погибшим при взрыве в Лас-Вегасе оказался сам подозреваемый, сообщили СМИ

Погибшим при взрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе оказался сам подозреваемый в совершении преступления, сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T19:38:00+03:00

2025-01-02T19:38:00+03:00

2025-01-02T19:38:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 2 янв - РИА Новости. Погибшим при взрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе оказался сам подозреваемый в совершении преступления, сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники. "Двое сотрудников правоохранительных органов опознали мужчину внутри пикапа как Мэттью Ливельсбергера. Чиновники говорили на условиях анонимности, поскольку они не были уполномочены обсуждать текущее расследование", - говорится в публикации. По данным агентства, подозреваемый являлся действующим американским военнослужащим и числился при базе сил специального командования в штате Северная Каролина. Ранее полиция США установила личность подозреваемого в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе. Им оказался 37-летний Мэттью Ливельсбергер, который служил в американской армии. Как следует из фотографий Ливельсбергера в социальных сетях, подозреваемый носил одежду с нацистской проукраинской символикой. На одном из личных изображений Ливельсбергера с его женой Сарой, опубликованном в Facebook*, подозреваемый одет в черную футболку со лозунгом "Слава Украине" (считается атрибутикой запрещенных в РФ украинских организаций). В среду полиция Лас-Вегас заявила, что занимается расследованием возгорания автомобиля у Башен Трампа (Trump Towers), после того как в сети разошлись видео с горящим Tesla Cybertruck. По данным местных властей, при возгорании погиб один человек, еще семь получили ранения. Представитель ФБР на брифинге не называл данное происшествие потенциальным терактом. Однако телеканал ABC, ссылаясь на источники, сообщил, что правоохранители не исключают такой версии. Trump Towers частично принадлежат избранному президенту США Дональду Трампу. Cybertruck производит компания Tesla, которая принадлежит приближенному к Трампу миллиардеру и будущему чиновнику его администрации Илону Маску.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250102/cybertruck-1992283428.html

https://ria.ru/20250101/mask-1992276416.html

https://ria.ru/20250102/las-vegas-1992283097.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Загоревшийся Tesla Cybertruck у входа в Trump International Hotel Tesla Cybertruck взорвался и загорелся у входа в Trump International Hotel в Лас-Вегасе, пишут в соцсетях. Что стало причиной, не уточняется. Предположительно, обошлось без пострадавших. 2025-01-02T19:38 true PT1M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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