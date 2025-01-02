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Погибшим при взрыве в Лас-Вегасе оказался сам подозреваемый, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.01.2025
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19:38 02.01.2025
https://ria.ru/20250102/cybertruck-1992342648.html
Погибшим при взрыве в Лас-Вегасе оказался сам подозреваемый, сообщили СМИ
Погибшим при взрыве в Лас-Вегасе оказался сам подозреваемый, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.01.2025
Погибшим при взрыве в Лас-Вегасе оказался сам подозреваемый, сообщили СМИ
Погибшим при взрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе оказался сам подозреваемый в совершении преступления, сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T19:38:00+03:00
2025-01-02T19:38:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 2 янв - РИА Новости. Погибшим при взрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе оказался сам подозреваемый в совершении преступления, сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники. "Двое сотрудников правоохранительных органов опознали мужчину внутри пикапа как Мэттью Ливельсбергера. Чиновники говорили на условиях анонимности, поскольку они не были уполномочены обсуждать текущее расследование", - говорится в публикации. По данным агентства, подозреваемый являлся действующим американским военнослужащим и числился при базе сил специального командования в штате Северная Каролина. Ранее полиция США установила личность подозреваемого в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе. Им оказался 37-летний Мэттью Ливельсбергер, который служил в американской армии. Как следует из фотографий Ливельсбергера в социальных сетях, подозреваемый носил одежду с нацистской проукраинской символикой. На одном из личных изображений Ливельсбергера с его женой Сарой, опубликованном в Facebook*, подозреваемый одет в черную футболку со лозунгом "Слава Украине" (считается атрибутикой запрещенных в РФ украинских организаций). В среду полиция Лас-Вегас заявила, что занимается расследованием возгорания автомобиля у Башен Трампа (Trump Towers), после того как в сети разошлись видео с горящим Tesla Cybertruck. По данным местных властей, при возгорании погиб один человек, еще семь получили ранения. Представитель ФБР на брифинге не называл данное происшествие потенциальным терактом. Однако телеканал ABC, ссылаясь на источники, сообщил, что правоохранители не исключают такой версии. Trump Towers частично принадлежат избранному президенту США Дональду Трампу. Cybertruck производит компания Tesla, которая принадлежит приближенному к Трампу миллиардеру и будущему чиновнику его администрации Илону Маску.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250102/cybertruck-1992283428.html
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Загоревшийся Tesla Cybertruck у входа в Trump International Hotel
Tesla Cybertruck взорвался и загорелся у входа в Trump International Hotel в Лас-Вегасе, пишут в соцсетях. Что стало причиной, не уточняется. Предположительно, обошлось без пострадавших.
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в мире, технологии, лас-вегас, сша, россия, дональд трамп, илон маск, tesla motors, facebook, фбр, взрыв tesla cybertruck в лас-вегасе
В мире, Технологии, Лас-Вегас, США, Россия, Дональд Трамп, Илон Маск, Tesla motors, Facebook, ФБР, Взрыв Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе
Погибшим при взрыве в Лас-Вегасе оказался сам подозреваемый, сообщили СМИ

AP: погибшим при взрыве Cybertruck в Лас-Вегасе оказался сам подозреваемый

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ВАШИНГТОН, 2 янв - РИА Новости. Погибшим при взрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе оказался сам подозреваемый в совершении преступления, сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.
"Двое сотрудников правоохранительных органов опознали мужчину внутри пикапа как Мэттью Ливельсбергера. Чиновники говорили на условиях анонимности, поскольку они не были уполномочены обсуждать текущее расследование", - говорится в публикации.
Пожарная машина на месте взрыва Tesla Cybertruck около небоскреба Trump Tower в Лас-Вегасе - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
Во взорвавшемся в Лас-Вегасе Cybertruck нашли пиротехнику
Вчера, 04:49
По данным агентства, подозреваемый являлся действующим американским военнослужащим и числился при базе сил специального командования в штате Северная Каролина.
Ранее полиция США установила личность подозреваемого в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе. Им оказался 37-летний Мэттью Ливельсбергер, который служил в американской армии.
Как следует из фотографий Ливельсбергера в социальных сетях, подозреваемый носил одежду с нацистской проукраинской символикой. На одном из личных изображений Ливельсбергера с его женой Сарой, опубликованном в Facebook*, подозреваемый одет в черную футболку со лозунгом "Слава Украине" (считается атрибутикой запрещенных в РФ украинских организаций).
Автомобиль Tesla Cybertruck горит возле башни Дональда Трампа в Лас-Вегасе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
Маск отреагировал на возгорание Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе
1 января, 23:58
В среду полиция Лас-Вегас заявила, что занимается расследованием возгорания автомобиля у Башен Трампа (Trump Towers), после того как в сети разошлись видео с горящим Tesla Cybertruck. По данным местных властей, при возгорании погиб один человек, еще семь получили ранения. Представитель ФБР на брифинге не называл данное происшествие потенциальным терактом. Однако телеканал ABC, ссылаясь на источники, сообщил, что правоохранители не исключают такой версии.
Trump Towers частично принадлежат избранному президенту США Дональду Трампу. Cybertruck производит компания Tesla, которая принадлежит приближенному к Трампу миллиардеру и будущему чиновнику его администрации Илону Маску.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Полицейская машина около небоскреба Trump Tower в Лас-Вегасе, где взорвался Tesla Cybertruck - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
У полиции Лас-Вегаса нет доказательств связи взрыва Cybertruck с ИГ*
Вчера, 04:26
 
В миреТехнологииЛас-ВегасСШАРоссияДональд ТрампИлон МаскTesla motorsFacebookФБРВзрыв Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе
 
 
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