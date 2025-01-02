https://ria.ru/20250102/cybertruck-1992283428.html

Во взорвавшемся в Лас-Вегасе Cybertruck нашли пиротехнику

Во взорвавшемся в Лас-Вегасе Cybertruck нашли пиротехнику - РИА Новости, 02.01.2025

Во взорвавшемся в Лас-Вегасе Cybertruck нашли пиротехнику

Во взорвавшемся в Лас-Вегасе Cybertruck обнаружили пиротехнику и канистры с бензином, при этом благодаря тому, что это был электромобиль, взрыв пошел вверх, не... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T04:49:00+03:00

2025-01-02T04:49:00+03:00

2025-01-02T07:40:00+03:00

в мире

лас-вегас

сша

дональд трамп

илон маск

tesla motors

фбр

взрыв tesla cybertruck в лас-вегасе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/02/1992279970_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_96acaf130e0df9a230062545765b0652.jpg

ВАШИНГТОН, 2 янв - РИА Новости. Во взорвавшемся в Лас-Вегасе Cybertruck обнаружили пиротехнику и канистры с бензином, при этом благодаря тому, что это был электромобиль, взрыв пошел вверх, не разбив стекла входной группы здания, заявил шериф полиции Лас-Вегаса Кевин Макмахилл."Это канистры с бензином. Это канистры с топливом для лагеря и большие пиротехнические мортиры ... Тот факт, что это был кибергрузовик, действительно ограничил ущерб, потому что большая часть взрыва прошла через крышу грузовика. На этом видео вы увидите, что входные стеклянные двери в отеле Trump даже не были разбиты этим взрывом," — заявил шериф на пресс-конференции, демонстрируя видео взрыва.Все здание было эвакуировано, отметил шериф. Он поблагодарил Илона Маска, соратника Трампа и владельца производящей Cybertruck компании Tesla, за то, что тот поделился видео с зарядных станций электромобилей."Он дал нам довольно много дополнительной информации о том, как транспортное средство было заблокировано после того, как оно взорвалось", — добавил глава полиции Лас-Вегаса. При этом специальный агент ФБР Джереми Шварц, присутствовавший на пресс-конференции, заявил, что называть инцидент терактом пока преждевременно, обстоятельства случившегося продолжают выяснять.Взрыв в Лас-ВегасеВ среду полиция американского города Лас-Вегас сообщила, что расследует возгорания автомобиля у Башен Трампа (Trump Towers), после того как в сети разошлись видео с горящим Tesla Cybertruck. Trump Towers частично принадлежат избранному президенту США Дональду Трампу. Один человек погиб внутри автомобиля и еще семь получили ранения.Cybertruck производит компания Tesla, которая принадлежит приближенному к Трампу миллиардеру и будущему чиновнику его администрации Илону Маску.Сам Маск заявил, что взрыв Tesla Cybertruck может быть терактом, он также заявил о возможной связи этого инцидента с наездом автомобиля на толпу в Новом Орлеане, так как обе машины были арендованы через сервис каршеринга Turo.Президент США Джо Байден позднее сообщил, что спецслужбы изучают возможную связь между терактом в Новом Орлеане и взрывом электромобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе.Шериф Лас-Вегаса Кевин Макмахилл позднее отметил, что у полиции на данный момент нет доказательств причастности к данному инциденту террористической группировки ИГ*.Теракт в Новом ОрлеанеОколо 03.00 1 января водитель на пикапе на большой скорости въехал в толпу людей на Бурбон-стрит в Новом Орлеане в США. После этого злоумышленник вышел из машины и начал стрелять из автомата, полиция ликвидировала его ответным огнем.В результате теракта погибли 15 человек. В перестрелке с водителем пикапа получили ранения два полицейских, они находятся в стабильном состоянии.Как установила полиция, теракт устроил 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд Дин Джаббар, в авто, на котором он осуществил атаку, была обнаружена символика террористической организации ИГ*.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20250102/las-vegas-1992283097.html

https://ria.ru/20250102/mask-1992282593.html

https://ria.ru/20250101/vlasti-1992275148.html

https://ria.ru/20250102/ssha-1992282418.html

лас-вегас

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, лас-вегас, сша, дональд трамп, илон маск, tesla motors, фбр, взрыв tesla cybertruck в лас-вегасе, джо байден