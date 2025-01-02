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Во взорвавшемся в Лас-Вегасе Cybertruck нашли пиротехнику - РИА Новости, 02.01.2025
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04:49 02.01.2025 (обновлено: 07:40 02.01.2025)
https://ria.ru/20250102/cybertruck-1992283428.html
Во взорвавшемся в Лас-Вегасе Cybertruck нашли пиротехнику
Во взорвавшемся в Лас-Вегасе Cybertruck нашли пиротехнику - РИА Новости, 02.01.2025
Во взорвавшемся в Лас-Вегасе Cybertruck нашли пиротехнику
Во взорвавшемся в Лас-Вегасе Cybertruck обнаружили пиротехнику и канистры с бензином, при этом благодаря тому, что это был электромобиль, взрыв пошел вверх, не... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T04:49:00+03:00
2025-01-02T07:40:00+03:00
в мире
лас-вегас
сша
дональд трамп
илон маск
tesla motors
фбр
взрыв tesla cybertruck в лас-вегасе
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ВАШИНГТОН, 2 янв - РИА Новости. Во взорвавшемся в Лас-Вегасе Cybertruck обнаружили пиротехнику и канистры с бензином, при этом благодаря тому, что это был электромобиль, взрыв пошел вверх, не разбив стекла входной группы здания, заявил шериф полиции Лас-Вегаса Кевин Макмахилл."Это канистры с бензином. Это канистры с топливом для лагеря и большие пиротехнические мортиры ... Тот факт, что это был кибергрузовик, действительно ограничил ущерб, потому что большая часть взрыва прошла через крышу грузовика. На этом видео вы увидите, что входные стеклянные двери в отеле Trump даже не были разбиты этим взрывом," — заявил шериф на пресс-конференции, демонстрируя видео взрыва.Все здание было эвакуировано, отметил шериф. Он поблагодарил Илона Маска, соратника Трампа и владельца производящей Cybertruck компании Tesla, за то, что тот поделился видео с зарядных станций электромобилей."Он дал нам довольно много дополнительной информации о том, как транспортное средство было заблокировано после того, как оно взорвалось", — добавил глава полиции Лас-Вегаса. При этом специальный агент ФБР Джереми Шварц, присутствовавший на пресс-конференции, заявил, что называть инцидент терактом пока преждевременно, обстоятельства случившегося продолжают выяснять.Взрыв в Лас-ВегасеВ среду полиция американского города Лас-Вегас сообщила, что расследует возгорания автомобиля у Башен Трампа (Trump Towers), после того как в сети разошлись видео с горящим Tesla Cybertruck. Trump Towers частично принадлежат избранному президенту США Дональду Трампу. Один человек погиб внутри автомобиля и еще семь получили ранения.Cybertruck производит компания Tesla, которая принадлежит приближенному к Трампу миллиардеру и будущему чиновнику его администрации Илону Маску.Сам Маск заявил, что взрыв Tesla Cybertruck может быть терактом, он также заявил о возможной связи этого инцидента с наездом автомобиля на толпу в Новом Орлеане, так как обе машины были арендованы через сервис каршеринга Turo.Президент США Джо Байден позднее сообщил, что спецслужбы изучают возможную связь между терактом в Новом Орлеане и взрывом электромобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе.Шериф Лас-Вегаса Кевин Макмахилл позднее отметил, что у полиции на данный момент нет доказательств причастности к данному инциденту террористической группировки ИГ*.Теракт в Новом ОрлеанеОколо 03.00 1 января водитель на пикапе на большой скорости въехал в толпу людей на Бурбон-стрит в Новом Орлеане в США. После этого злоумышленник вышел из машины и начал стрелять из автомата, полиция ликвидировала его ответным огнем.В результате теракта погибли 15 человек. В перестрелке с водителем пикапа получили ранения два полицейских, они находятся в стабильном состоянии.Как установила полиция, теракт устроил 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд Дин Джаббар, в авто, на котором он осуществил атаку, была обнаружена символика террористической организации ИГ*.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20250102/las-vegas-1992283097.html
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в мире, лас-вегас, сша, дональд трамп, илон маск, tesla motors, фбр, взрыв tesla cybertruck в лас-вегасе, джо байден
В мире, Лас-Вегас, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Tesla motors, ФБР, Взрыв Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе, Джо Байден
Во взорвавшемся в Лас-Вегасе Cybertruck нашли пиротехнику

Во взорвавшемся в Лас-Вегасе Cybertruck нашли пиротехнику и канистры с бензином

© AP Photo / Ty ONeilПожарная машина на месте взрыва Tesla Cybertruck около небоскреба Trump Tower в Лас-Вегасе
Пожарная машина на месте взрыва Tesla Cybertruck около небоскреба Trump Tower в Лас-Вегасе - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© AP Photo / Ty ONeil
Пожарная машина на месте взрыва Tesla Cybertruck около небоскреба Trump Tower в Лас-Вегасе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 янв - РИА Новости. Во взорвавшемся в Лас-Вегасе Cybertruck обнаружили пиротехнику и канистры с бензином, при этом благодаря тому, что это был электромобиль, взрыв пошел вверх, не разбив стекла входной группы здания, заявил шериф полиции Лас-Вегаса Кевин Макмахилл.
"Это канистры с бензином. Это канистры с топливом для лагеря и большие пиротехнические мортиры ... Тот факт, что это был кибергрузовик, действительно ограничил ущерб, потому что большая часть взрыва прошла через крышу грузовика. На этом видео вы увидите, что входные стеклянные двери в отеле Trump даже не были разбиты этим взрывом," — заявил шериф на пресс-конференции, демонстрируя видео взрыва.
Полицейская машина около небоскреба Trump Tower в Лас-Вегасе, где взорвался Tesla Cybertruck - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
У полиции Лас-Вегаса нет доказательств связи взрыва Cybertruck с ИГ*
04:26
Все здание было эвакуировано, отметил шериф. Он поблагодарил Илона Маска, соратника Трампа и владельца производящей Cybertruck компании Tesla, за то, что тот поделился видео с зарядных станций электромобилей.
"Он дал нам довольно много дополнительной информации о том, как транспортное средство было заблокировано после того, как оно взорвалось", — добавил глава полиции Лас-Вегаса.
При этом специальный агент ФБР Джереми Шварц, присутствовавший на пресс-конференции, заявил, что называть инцидент терактом пока преждевременно, обстоятельства случившегося продолжают выяснять.
Автомобиль Tesla Cybertruck горит возле башни Дональда Трампа в Лас-Вегасе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
Маск утверждает, что Cybertruck смог сдержать взрыв и минимизировать ущерб
04:03

Взрыв в Лас-Вегасе

В среду полиция американского города Лас-Вегас сообщила, что расследует возгорания автомобиля у Башен Трампа (Trump Towers), после того как в сети разошлись видео с горящим Tesla Cybertruck. Trump Towers частично принадлежат избранному президенту США Дональду Трампу. Один человек погиб внутри автомобиля и еще семь получили ранения.
Cybertruck производит компания Tesla, которая принадлежит приближенному к Трампу миллиардеру и будущему чиновнику его администрации Илону Маску.
Сам Маск заявил, что взрыв Tesla Cybertruck может быть терактом, он также заявил о возможной связи этого инцидента с наездом автомобиля на толпу в Новом Орлеане, так как обе машины были арендованы через сервис каршеринга Turo.
Президент США Джо Байден позднее сообщил, что спецслужбы изучают возможную связь между терактом в Новом Орлеане и взрывом электромобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе.
Шериф Лас-Вегаса Кевин Макмахилл позднее отметил, что у полиции на данный момент нет доказательств причастности к данному инциденту террористической группировки ИГ*.
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Власти Нового Орлеана признали неисправность боллардов на Бурбон-стрит
Вчера, 23:29

Теракт в Новом Орлеане

Около 03.00 1 января водитель на пикапе на большой скорости въехал в толпу людей на Бурбон-стрит в Новом Орлеане в США. После этого злоумышленник вышел из машины и начал стрелять из автомата, полиция ликвидировала его ответным огнем.
В результате теракта погибли 15 человек. В перестрелке с водителем пикапа получили ранения два полицейских, они находятся в стабильном состоянии.
Как установила полиция, теракт устроил 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд Дин Джаббар, в авто, на котором он осуществил атаку, была обнаружена символика террористической организации ИГ*.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
На месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
Подозреваемый в теракте в Новом Орлеане был вдохновлен ИГ*, заявил Байден
03:58
 
В миреЛас-ВегасСШАДональд ТрампИлон МаскTesla motorsФБРВзрыв Tesla Cybertruck в Лас-ВегасеДжо Байден
 
 
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