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При стрельбе в кафе в Черногории погибли десять человек - РИА Новости, 02.01.2025
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00:23 02.01.2025 (обновлено: 12:22 02.01.2025)
https://ria.ru/20250102/chernogoriya-1992277026.html
При стрельбе в кафе в Черногории погибли десять человек
При стрельбе в кафе в Черногории погибли десять человек - РИА Новости, 02.01.2025
При стрельбе в кафе в Черногории погибли десять человек
Мужчина, устроивший стрельбу в городе Цетине в Черногории в среду, застрелил десять человек, из них двое детей, заявил глава МВД Данило Шаранович. РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T00:23:00+03:00
2025-01-02T12:22:00+03:00
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БЕЛГРАД, 2 янв — РИА Новости. Мужчина, устроивший стрельбу в городе Цетине в Черногории в среду, застрелил десять человек, из них двое детей, заявил глава МВД Данило Шаранович.Управление полиции Черногории сообщило в среду, что во второй половине дня в кафе в районе Байице мужчина с инициалами А. М. убил из огнестрельного оружия несколько человек, а затем скрылся. Раненых доставили в Клинический центр Черногории в Подгорице.&quot;Аца Мартинович подозревается в том, что убил как минимум десять человек, из которых двое — несовершеннолетние из семьи Вулетич, дети господина Вулетича, который также погиб, в его кафе произошло это тяжкое преступление. &lt;…&gt; Подозреваемый также лишил жизни некоторых членов своей семьи&quot;, — заявил Шаранович журналистам, трансляцию вело Радио и телевидение Черногории (RTCG).По его данным, из четверых раненых двух прооперировали, двоим еще делают операции в Клиническом центре Черногории. Позднее глава МВД сообщил, что предполагаемый преступник попытался покончить с собой и умер по дороге в больницу.Правительство Черногории в среду вечером объявило трехдневный траур.По версии источника RTCG, перед нападением местный житель Ацо Мартинович поссорился с одним из пострадавших потом пошел домой за пистолетом, вернулся в кафе и убил и ранил нескольких человек. После этого он направился в району Хумци, где убил детей владельца кафе и одну женщину.Подчеркивается, что Мартинович не является мафиози, но "известен агрессивным поведением и ранее был задержан за незаконное хранение оружия".Полиция ранее призвала жителей Цетине оставаться в своих домах и быть внимательными. Все имеющиеся силы правопорядка задействованы в поисках нападавшего.
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черногория, в мире, подгорица (город)
Черногория, В мире, Подгорица (город)
При стрельбе в кафе в Черногории погибли десять человек

МВД Черногории: при стрельбе в Цетине погибли 10 человек, включая двух детей

© AP Photo / Risto BozovicСотрудники полиции на месте стрельбы в кафе в Цетине, Черногория
Сотрудники полиции на месте стрельбы в кафе в Цетине, Черногория - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© AP Photo / Risto Bozovic
Сотрудники полиции на месте стрельбы в кафе в Цетине, Черногория
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БЕЛГРАД, 2 янв — РИА Новости. Мужчина, устроивший стрельбу в городе Цетине в Черногории в среду, застрелил десять человек, из них двое детей, заявил глава МВД Данило Шаранович.
Управление полиции Черногории сообщило в среду, что во второй половине дня в кафе в районе Байице мужчина с инициалами А. М. убил из огнестрельного оружия несколько человек, а затем скрылся. Раненых доставили в Клинический центр Черногории в Подгорице.
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"Аца Мартинович подозревается в том, что убил как минимум десять человек, из которых двое — несовершеннолетние из семьи Вулетич, дети господина Вулетича, который также погиб, в его кафе произошло это тяжкое преступление. <…> Подозреваемый также лишил жизни некоторых членов своей семьи", — заявил Шаранович журналистам, трансляцию вело Радио и телевидение Черногории (RTCG).

По его данным, из четверых раненых двух прооперировали, двоим еще делают операции в Клиническом центре Черногории.
Позднее глава МВД сообщил, что предполагаемый преступник попытался покончить с собой и умер по дороге в больницу.
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По версии источника RTCG, перед нападением местный житель Ацо Мартинович поссорился с одним из пострадавших потом пошел домой за пистолетом, вернулся в кафе и убил и ранил нескольких человек. После этого он направился в району Хумци, где убил детей владельца кафе и одну женщину.
Подчеркивается, что Мартинович не является мафиози, но "известен агрессивным поведением и ранее был задержан за незаконное хранение оружия".
Полиция ранее призвала жителей Цетине оставаться в своих домах и быть внимательными. Все имеющиеся силы правопорядка задействованы в поисках нападавшего.
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