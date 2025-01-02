Рейтинг@Mail.ru
В Челябинске установили личность водителя, прокатившего пассажиров на елке - РИА Новости, 02.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:48 02.01.2025
https://ria.ru/20250102/chelyabinsk-1992314654.html
В Челябинске установили личность водителя, прокатившего пассажиров на елке
В Челябинске установили личность водителя, прокатившего пассажиров на елке - РИА Новости, 02.01.2025
В Челябинске установили личность водителя, прокатившего пассажиров на елке
Водителя, который прокатил на привязанной к автомобилю елке пассажиров по дорогам Челябинска, установили, он вызван в ГАИ для выяснения всех обстоятельств... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T13:48:00+03:00
2025-01-02T13:48:00+03:00
происшествия
авто
челябинск
дед мороз
гибдд мвд рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766723692_0:152:3101:1896_1920x0_80_0_0_ae192bd879ca9650089ce33155e7c1e5.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 2 янв – РИА Новости. Водителя, который прокатил на привязанной к автомобилю елке пассажиров по дорогам Челябинска, установили, он вызван в ГАИ для выяснения всех обстоятельств инцидента, сообщила в четверг пресс-служба городской Госавтоинспекции. В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Челябинску, разместили видео, на котором видно, как по дороге в центре города промчался автомобиль розового цвета с привязанной елкой. На ней находился человек в костюме Деда Мороза. "Сотрудники Госавтоинспекции не оставили без внимания публикацию в сети Интернет, где водитель привязал елку к автомобилю и перевозил на ней пассажиров. В настоящий момент водитель автомобиля установлен и приглашен в Госавтоинспекцию, для выяснения всех обстоятельств и принятия мер административного реагирования в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250102/blagoveschensk-1992286578.html
челябинск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766723692_186:0:2915:2047_1920x0_80_0_0_7680ca29f607e93a2673953faca0aa72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, челябинск, дед мороз, гибдд мвд рф, россия
Происшествия, Авто, Челябинск, Дед Мороз, ГИБДД МВД РФ, Россия
В Челябинске установили личность водителя, прокатившего пассажиров на елке

Челябинского водителя, прокатившего пассажиров на елке, вызвали в ГАИ

© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Сотрудник ДПС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЧЕЛЯБИНСК, 2 янв – РИА Новости. Водителя, который прокатил на привязанной к автомобилю елке пассажиров по дорогам Челябинска, установили, он вызван в ГАИ для выяснения всех обстоятельств инцидента, сообщила в четверг пресс-служба городской Госавтоинспекции.
В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Челябинску, разместили видео, на котором видно, как по дороге в центре города промчался автомобиль розового цвета с привязанной елкой. На ней находился человек в костюме Деда Мороза.
"Сотрудники Госавтоинспекции не оставили без внимания публикацию в сети Интернет, где водитель привязал елку к автомобилю и перевозил на ней пассажиров. В настоящий момент водитель автомобиля установлен и приглашен в Госавтоинспекцию, для выяснения всех обстоятельств и принятия мер административного реагирования в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении.
ДПС пытается поймать пьяного водителя в Благовещенске. Кадр из видео. - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
Пьяный водитель в Благовещенске устроил гонки с патрулем ДПС
06:54
 
ПроисшествияАвтоЧелябинскДед МорозГИБДД МВД РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала