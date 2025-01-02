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В Севастополе спасли застрявшего в траншее для газопровода быка - РИА Новости, 02.01.2025
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Хорошие новости
 
16:26 02.01.2025 (обновлено: 17:05 02.01.2025)
https://ria.ru/20250102/byk-1992329519.html
В Севастополе спасли застрявшего в траншее для газопровода быка
В Севастополе спасли застрявшего в траншее для газопровода быка - РИА Новости, 02.01.2025
В Севастополе спасли застрявшего в траншее для газопровода быка
В Севастополе спасли годовалого быка, застрявшего в траншее для газопровода, написал губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T16:26:00+03:00
2025-01-02T17:05:00+03:00
хорошие новости
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв — РИА Новости. В Севастополе спасли годовалого быка, застрявшего в траншее для газопровода, написал губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале."На пульт спасательной службы Севастополя поступил необычный звонок — сообщили, что в селе Россошанка годовалый бычок застрял в траншее для газопровода. Местные жители своими силами не смогли ему помочь и обратились к спасателям", — рассказал он.Как отметил Развожаев, специалисты быстро вызволили животное. По словам очевидцев, бык "сбежал быстрее пули", поэтому фото на память с ним сделать не удалось, добавил губернатор.
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севастополь, михаил развожаев
Хорошие новости, Севастополь, Михаил Развожаев
В Севастополе спасли застрявшего в траншее для газопровода быка

В Севастополе спасатели вызволили быка, застрявшего в траншее для газопровода

© Фото : пресс-служба губернатора СевастополяБык, застрявший в траншее газопровода. Севастополь
Бык, застрявший в траншее газопровода. Севастополь - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Севастополя
Бык, застрявший в траншее газопровода. Севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв — РИА Новости. В Севастополе спасли годовалого быка, застрявшего в траншее для газопровода, написал губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
"На пульт спасательной службы Севастополя поступил необычный звонок — сообщили, что в селе Россошанка годовалый бычок застрял в траншее для газопровода. Местные жители своими силами не смогли ему помочь и обратились к спасателям", — рассказал он.
Как отметил Развожаев, специалисты быстро вызволили животное.
По словам очевидцев, бык "сбежал быстрее пули", поэтому фото на память с ним сделать не удалось, добавил губернатор.
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Хорошие новостиСевастопольМихаил Развожаев
 
 
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