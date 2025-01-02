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В Севастополе спасли застрявшего в траншее для газопровода быка

В Севастополе спасли застрявшего в траншее для газопровода быка - РИА Новости, 02.01.2025

В Севастополе спасли застрявшего в траншее для газопровода быка

В Севастополе спасли годовалого быка, застрявшего в траншее для газопровода, написал губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T16:26:00+03:00

2025-01-02T16:26:00+03:00

2025-01-02T17:05:00+03:00

хорошие новости

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв — РИА Новости. В Севастополе спасли годовалого быка, застрявшего в траншее для газопровода, написал губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале."На пульт спасательной службы Севастополя поступил необычный звонок — сообщили, что в селе Россошанка годовалый бычок застрял в траншее для газопровода. Местные жители своими силами не смогли ему помочь и обратились к спасателям", — рассказал он.Как отметил Развожаев, специалисты быстро вызволили животное. По словам очевидцев, бык "сбежал быстрее пули", поэтому фото на память с ним сделать не удалось, добавил губернатор.

https://ria.ru/20241230/koshki-1992090202.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев