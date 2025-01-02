https://ria.ru/20250102/bouz-1992322362.html

На Западе назвали одну страну, которая уничтожит НАТО и ЕС

На Западе назвали одну страну, которая уничтожит НАТО и ЕС - РИА Новости, 02.01.2025

На Западе назвали одну страну, которая уничтожит НАТО и ЕС

Украина уничтожит НАТО и ЕС, написал в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз. "Когда объективные историки оглянутся на то, как Европейский союз и НАТО в... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T15:27:00+03:00

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Украина уничтожит НАТО и ЕС, написал в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз. "Когда объективные историки оглянутся на то, как Европейский союз и НАТО в конечном итоге сами себя уничтожили. Они с иронией отметят, что страна, которая их уничтожила, не была членом ни того, ни другого блока...", — говорится в публикации.В декабре премьер Польши Дональд Туск заявил, что западное общество утомлено поддержкой Украины со стороны своих правительств. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.

https://ria.ru/20250102/podolyak-1992303639.html

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в мире, украина, россия, нато, евросоюз