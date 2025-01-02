Рейтинг@Mail.ru
На Западе назвали одну страну, которая уничтожит НАТО и ЕС - РИА Новости, 02.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:27 02.01.2025
https://ria.ru/20250102/bouz-1992322362.html
На Западе назвали одну страну, которая уничтожит НАТО и ЕС
На Западе назвали одну страну, которая уничтожит НАТО и ЕС - РИА Новости, 02.01.2025
На Западе назвали одну страну, которая уничтожит НАТО и ЕС
Украина уничтожит НАТО и ЕС, написал в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз. "Когда объективные историки оглянутся на то, как Европейский союз и НАТО в... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T15:27:00+03:00
2025-01-02T15:27:00+03:00
в мире
украина
россия
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788969702_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_4ab4f7d7b4657bc1b8854930c059da14.jpg
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Украина уничтожит НАТО и ЕС, написал в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз. "Когда объективные историки оглянутся на то, как Европейский союз и НАТО в конечном итоге сами себя уничтожили. Они с иронией отметят, что страна, которая их уничтожила, не была членом ни того, ни другого блока...", — говорится в публикации.В декабре премьер Польши Дональд Туск заявил, что западное общество утомлено поддержкой Украины со стороны своих правительств. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.
https://ria.ru/20250102/podolyak-1992303639.html
https://ria.ru/20250102/nato-1992295707.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788969702_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_c078df26987eae74d47a03d49060ccb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, нато, евросоюз
В мире, Украина, Россия, НАТО, Евросоюз
На Западе назвали одну страну, которая уничтожит НАТО и ЕС

Журналист Боуз заявил, что Украина уничтожит НАТО и ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Украина уничтожит НАТО и ЕС, написал в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз.

"Когда объективные историки оглянутся на то, как Европейский союз и НАТО в конечном итоге сами себя уничтожили. Они с иронией отметят, что страна, которая их уничтожила, не была членом ни того, ни другого блока...", — говорится в публикации.
Российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
В офисе Зеленского сделали дерзкое заявление о России
11:36
В декабре премьер Польши Дональд Туск заявил, что западное общество утомлено поддержкой Украины со стороны своих правительств.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.
Американские военные во время учения НАТО в Румынии - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
"За месяц". В США сделали неожиданное заявление о войне с Россией
10:02
 
В миреУкраинаРоссияНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала