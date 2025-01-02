На Западе назвали одну страну, которая уничтожит НАТО и ЕС
Журналист Боуз заявил, что Украина уничтожит НАТО и ЕС
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Украина уничтожит НАТО и ЕС, написал в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз.
"Когда объективные историки оглянутся на то, как Европейский союз и НАТО в конечном итоге сами себя уничтожили. Они с иронией отметят, что страна, которая их уничтожила, не была членом ни того, ни другого блока...", — говорится в публикации.
"Когда объективные историки оглянутся на то, как Европейский союз и НАТО в конечном итоге сами себя уничтожили. Они с иронией отметят, что страна, которая их уничтожила, не была членом ни того, ни другого блока...", — говорится в публикации.
В декабре премьер Польши Дональд Туск заявил, что западное общество утомлено поддержкой Украины со стороны своих правительств.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.