https://ria.ru/20250102/boi-1992277976.html

"Без боев": на Украине пожаловались на тактику ВС России

"Без боев": на Украине пожаловались на тактику ВС России - РИА Новости, 02.01.2025

"Без боев": на Украине пожаловались на тактику ВС России

Российские военные освобождают населенные пункты без сопротивления со стороны ВСУ, об этом заявил главный редактор украинского издания "Цензор.нет" Юрий... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T00:55:00+03:00

2025-01-02T00:55:00+03:00

2025-01-02T09:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

курахово

украина

юрий бутусов

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978486703_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_57f1a7eba0d3ee61aa3381152b54de6f.jpg

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Российские военные освобождают населенные пункты без сопротивления со стороны ВСУ, об этом заявил главный редактор украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов."(ВС России. — Прим. ред.) удалось занять значительное количество населенных пунктов в этом году (В 2024-м. — Прим. ред.) практически без боев", — пожаловался он.Журналист объяснил это отсутствием оборонительных линий на флангах со стороны ВСУ и новой тактикой российских сил, которые успешно продвигаются в обход, не ввязываясь в уличные бои."Фактически эти города (Новогродовка и Селидово. — Прим. ред.) к обороне не готовились и фланги этих мест не были прикрыты оборонительными линиями", — посетовал Бутусов.В среду командир 5-й бригады 51-й армии ВС России сообщил, что российские военные всю новогоднюю ночь зачищали кураховскую промзону, которую взяли под контроль 31 декабря в 15:30.Во вторник Минобороны сообщало, что подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям ВСУ в районе ряда населенных пунктов ДНР, в том числе Курахово. Противник потерял более 290 военнослужащих и две БМП.Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.

https://ria.ru/20250101/vsu-1992246353.html

https://ria.ru/20250101/konets-1992262210.html

https://ria.ru/20250101/gaz-1992227744.html

https://ria.ru/20250101/zelenskiy-1992244085.html

донецкая народная республика

курахово

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, курахово, украина, юрий бутусов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф