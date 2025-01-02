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"Без боев": на Украине пожаловались на тактику ВС России - РИА Новости, 02.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:55 02.01.2025 (обновлено: 09:21 02.01.2025)
https://ria.ru/20250102/boi-1992277976.html
"Без боев": на Украине пожаловались на тактику ВС России
"Без боев": на Украине пожаловались на тактику ВС России - РИА Новости, 02.01.2025
"Без боев": на Украине пожаловались на тактику ВС России
Российские военные освобождают населенные пункты без сопротивления со стороны ВСУ, об этом заявил главный редактор украинского издания "Цензор.нет" Юрий... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T00:55:00+03:00
2025-01-02T09:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
курахово
украина
юрий бутусов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Российские военные освобождают населенные пункты без сопротивления со стороны ВСУ, об этом заявил главный редактор украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов."(ВС России. — Прим. ред.) удалось занять значительное количество населенных пунктов в этом году (В 2024-м. — Прим. ред.) практически без боев", — пожаловался он.Журналист объяснил это отсутствием оборонительных линий на флангах со стороны ВСУ и новой тактикой российских сил, которые успешно продвигаются в обход, не ввязываясь в уличные бои."Фактически эти города (Новогродовка и Селидово. — Прим. ред.) к обороне не готовились и фланги этих мест не были прикрыты оборонительными линиями", — посетовал Бутусов.В среду командир 5-й бригады 51-й армии ВС России сообщил, что российские военные всю новогоднюю ночь зачищали кураховскую промзону, которую взяли под контроль 31 декабря в 15:30.Во вторник Минобороны сообщало, что подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям ВСУ в районе ряда населенных пунктов ДНР, в том числе Курахово. Противник потерял более 290 военнослужащих и две БМП.Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
https://ria.ru/20250101/vsu-1992246353.html
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донецкая народная республика
курахово
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в мире, донецкая народная республика, курахово, украина, юрий бутусов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Курахово, Украина, Юрий Бутусов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
"Без боев": на Украине пожаловались на тактику ВС России

Бутусов: ВСУ сдают населенные пункты практически без боев

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Российские военные освобождают населенные пункты без сопротивления со стороны ВСУ, об этом заявил главный редактор украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов.
«
"(ВС России. — Прим. ред.) удалось занять значительное количество населенных пунктов в этом году (В 2024-м. — Прим. ред.) практически без боев", — пожаловался он.
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"Фактически эти города (Новогродовка и Селидово. — Прим. ред.) к обороне не готовились и фланги этих мест не были прикрыты оборонительными линиями", — посетовал Бутусов.
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Во вторник Минобороны сообщало, что подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям ВСУ в районе ряда населенных пунктов ДНР, в том числе Курахово. Противник потерял более 290 военнослужащих и две БМП.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаКураховоУкраинаЮрий БутусовВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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