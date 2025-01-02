"Без боев": на Украине пожаловались на тактику ВС России
Бутусов: ВСУ сдают населенные пункты практически без боев
© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные в Харьковской области
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Российские военные освобождают населенные пункты без сопротивления со стороны ВСУ, об этом заявил главный редактор украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов.
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"(ВС России. — Прим. ред.) удалось занять значительное количество населенных пунктов в этом году (В 2024-м. — Прим. ред.) практически без боев", — пожаловался он.
Журналист объяснил это отсутствием оборонительных линий на флангах со стороны ВСУ и новой тактикой российских сил, которые успешно продвигаются в обход, не ввязываясь в уличные бои.
В среду командир 5-й бригады 51-й армии ВС России сообщил, что российские военные всю новогоднюю ночь зачищали кураховскую промзону, которую взяли под контроль 31 декабря в 15:30.
Во вторник Минобороны сообщало, что подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям ВСУ в районе ряда населенных пунктов ДНР, в том числе Курахово. Противник потерял более 290 военнослужащих и две БМП.
Во вторник Минобороны сообщало, что подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям ВСУ в районе ряда населенных пунктов ДНР, в том числе Курахово. Противник потерял более 290 военнослужащих и две БМП.
Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.