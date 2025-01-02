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В Нью-Йорке усилили меры безопасности после теракта в Новом Орлеане - РИА Новости, 02.01.2025
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15:09 02.01.2025
https://ria.ru/20250102/bezopasnost-1992320079.html
В Нью-Йорке усилили меры безопасности после теракта в Новом Орлеане
В Нью-Йорке усилили меры безопасности после теракта в Новом Орлеане - РИА Новости, 02.01.2025
В Нью-Йорке усилили меры безопасности после теракта в Новом Орлеане
Власти Нью-Йорка усилили меры безопасности в городе на фоне теракта в Новом Орлеане и подрыва автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе, сообщил мэр города Эрик... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T15:09:00+03:00
2025-01-02T15:09:00+03:00
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Власти Нью-Йорка усилили меры безопасности в городе на фоне теракта в Новом Орлеане и подрыва автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе, сообщил мэр города Эрик Адамс. "Несмотря на отсутствие непосредственных угроз для нашего города в настоящий момент... мы усилили меры безопасности и увеличили присутствие полиции Нью-Йорка в соответствующих местах, в том числе в районе Башни Трампа и на (площади - ред.) Таймс-сквер", - написал мэр Нью-Йорка на своей странице в соцсети X. Мэрия города постоянно находится на связи с полицией Нью-Йорка со среды, подчеркнул Адамс. Ранее ФБР подтвердило РИА Новости, что около 3:15 утра 1 января по времени Нового Орлеана (12:15 мск) грузовик наехал на толпу на Бурбон-стрит в историческом центре города, 15 человек погибли и еще 35 пострадали. Подозреваемый открыл огонь по полицейским, убив двоих. Он был убит ответным огнем. Как сообщило агентству ФБР, подозреваемый в теракте в Новом Орлеане - 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд-Дин Джаббар, в автомобиле, на котором он осуществил атаку, была обнаружена символика запрещенной в РФ террористической группировки ИГ*, В среду полиция американского города Лас-Вегас заявила, что занимается расследованием возгорания автомобиля у Башен Трампа (Trump Towers), после того как в сети разошлись видео с горящим Tesla Cybertruck. По данным местных властей, при возгорании погиб один человек, еще семь получили ранения. Представитель ФБР на брифинге не называл данное происшествие потенциальным терактом. Однако телеканал ABC, ссылаясь на источники, сообщил, что правоохранители не исключают такой версии. Trump Towers частично принадлежат избранному президенту США Дональду Трампу. Cybertruck производит компания Tesla, которая принадлежит приближенному к Трампу миллиардеру и будущему чиновнику его администрации Илону Маску.*Запрещенная на территории РФ террористическая организация
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в мире, новый орлеан, сша, россия, дональд трамп, илон маск, фбр, tesla motors, наезд автомобиля на толпу в новом орлеане
В мире, Новый Орлеан, США, Россия, Дональд Трамп, Илон Маск, ФБР, Tesla motors, Наезд автомобиля на толпу в Новом Орлеане
В Нью-Йорке усилили меры безопасности после теракта в Новом Орлеане

В Нью-Йорке усилили меры безопасности после теракта в Новом Орлеане и Лас-Вегасе

© AP Photo / Gerald HerbertСотрудники полиции на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США
Сотрудники полиции на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© AP Photo / Gerald Herbert
Сотрудники полиции на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Власти Нью-Йорка усилили меры безопасности в городе на фоне теракта в Новом Орлеане и подрыва автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе, сообщил мэр города Эрик Адамс.
"Несмотря на отсутствие непосредственных угроз для нашего города в настоящий момент... мы усилили меры безопасности и увеличили присутствие полиции Нью-Йорка в соответствующих местах, в том числе в районе Башни Трампа и на (площади - ред.) Таймс-сквер", - написал мэр Нью-Йорка на своей странице в соцсети X.
Полицейский в Новом Орлеане - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
Подозреваемый в теракте в Новом Орлеане работал в консалтинговой компании
14:28
Мэрия города постоянно находится на связи с полицией Нью-Йорка со среды, подчеркнул Адамс.
Ранее ФБР подтвердило РИА Новости, что около 3:15 утра 1 января по времени Нового Орлеана (12:15 мск) грузовик наехал на толпу на Бурбон-стрит в историческом центре города, 15 человек погибли и еще 35 пострадали. Подозреваемый открыл огонь по полицейским, убив двоих. Он был убит ответным огнем.
Как сообщило агентству ФБР, подозреваемый в теракте в Новом Орлеане - 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд-Дин Джаббар, в автомобиле, на котором он осуществил атаку, была обнаружена символика запрещенной в РФ террористической группировки ИГ*,
В среду полиция американского города Лас-Вегас заявила, что занимается расследованием возгорания автомобиля у Башен Трампа (Trump Towers), после того как в сети разошлись видео с горящим Tesla Cybertruck. По данным местных властей, при возгорании погиб один человек, еще семь получили ранения. Представитель ФБР на брифинге не называл данное происшествие потенциальным терактом. Однако телеканал ABC, ссылаясь на источники, сообщил, что правоохранители не исключают такой версии.
Trump Towers частично принадлежат избранному президенту США Дональду Трампу. Cybertruck производит компания Tesla, которая принадлежит приближенному к Трампу миллиардеру и будущему чиновнику его администрации Илону Маску.
*Запрещенная на территории РФ террористическая организация
Полицейская машина около небоскреба Trump Tower в Лас-Вегасе, где взорвался Tesla Cybertruck - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
Маск утверждает, что Cybertruck смог сдержать взрыв и минимизировать ущерб
04:03
 
В миреНовый ОрлеанСШАРоссияДональд ТрампИлон МаскФБРTesla motorsНаезд автомобиля на толпу в Новом Орлеане
 
 
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