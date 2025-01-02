https://ria.ru/20250102/bespilotniki-1992303994.html
Над Белгородской областью сбили четыре беспилотника
Над Белгородской областью сбили четыре беспилотника - РИА Новости, 02.01.2025
Над Белгородской областью сбили четыре беспилотника
Дежурные средства ПВО с 08.00 до 11.00 мск уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T11:41:00+03:00
2025-01-02T11:41:00+03:00
2025-01-02T11:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
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безопасность
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Дежурные средства ПВО с 08.00 до 11.00 мск уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ."Второго января с 08.00 до 11.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Над Белгородской областью сбили четыре беспилотника
Минобороны: над Белгородской областью сбили четыре украинских беспилотника