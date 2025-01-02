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Над Белгородской областью сбили четыре беспилотника - РИА Новости, 02.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:41 02.01.2025 (обновлено: 11:46 02.01.2025)
https://ria.ru/20250102/bespilotniki-1992303994.html
Над Белгородской областью сбили четыре беспилотника
Над Белгородской областью сбили четыре беспилотника - РИА Новости, 02.01.2025
Над Белгородской областью сбили четыре беспилотника
Дежурные средства ПВО с 08.00 до 11.00 мск уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T11:41:00+03:00
2025-01-02T11:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Дежурные средства ПВО с 08.00 до 11.00 мск уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ."Второго января с 08.00 до 11.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
белгородская область
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белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Над Белгородской областью сбили четыре беспилотника

Минобороны: над Белгородской областью сбили четыре украинских беспилотника

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Дежурные средства ПВО с 08.00 до 11.00 мск уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ.
"Второго января с 08.00 до 11.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Атаки беспилотников: определился победитель в войне ПВО России и Украины
11 сентября 2024, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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